En un deporte tan pasional como el fútbol, muchas veces algunos actores no son conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos. Una mínima equivocación puede dar pie a una tragedia y cuando las cosas ya sucedieron no están fácil hacer borrón y cuenta nueva. Precisamente esto ocurrió el último martes, cuando una casa de apuestas sacó un comunicado a raíz de la abultada derrota de Sport Boys a manos de Carlos A. Mannucci (6-2), argumentando que cancelarían los tickets de dicho partido ya que habían encontrado indicios de un posible amaño. Si bien luego se retractó, este acto irresponsable desencadenó un hecho vandálicos por parte de algunos barristas de la ‘Misilera’, quienes fueron a agredir a los futbolistas del club. A propósito de lo que pasó, Depor conversó con Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), quien analizó todo lo acontecido, reveló detalles de las medidas que podrían tomar los jugadores y explicó qué mecanismos hay en el fútbol peruano para combatir las verdaderas apuestas ilegales.

¿Cuál es el sentir de la SAFAP tras los hechos ocurridos?

Nuestro sentir está en el comunicado que sacamos. Hay una irresponsabilidad enorme de esta casa de apuestas y la tiene que asumir. La pregunta es: ¿cómo asumen esa irresponsabilidad? Ya se rectificaron, pidieron disculpas, que es lo mínimo que uno le pediría. Eso no quita lo que generó, los titulares que salieron, no quita el incentivo a la violencia que generó en algunos barristas del Sport Boys. El partido pasa por ahí. Unos hacen un cagadón, como el que hicieron ellos, ¿y ahora qué pasa? ¿solo las disculpas? Eso es lo que fastidia, porque hoy uno no puede tener, sobre todo al nivel de empresas, La ligereza para tomar acciones. Es más, ya tenemos denuncias de algunos chicos de Unión Comercio, que dicen que están siendo amenazados por alguna hinchada por temas parecidos. Esto ya se está volviendo en una práctica común, donde la gente se siente con el derecho de exigirle a los jugadores con este tipo de acciones (agresiones).

¿Cuál fue la primera reacción de la SAFAP tras la publicación de la casa de apuestas?

Nuestra preocupación se dio desde el día anterior, porque era evidente que algo iba a pasar. Estas cosas no es que no han pasado antes, y tampoco es que pasen seguido, pero sabemos cómo funcionan y después de lo que se dijo (por la publicación de la casa de apuestas), lo primero que hicimos es decirle a los chicos y al club que tengan mucho ojo con la seguridad. Después de lo que se está hablando, nunca va a faltar un desadaptado que termine haciendo algo que es incorrecto. Eso estaba cantando desde el día anterior y por eso estábamos preocupados por ellos.

¿Qué responsabilidad tiene Sport Boys al no haber prevenido una situación así?

Otro gran error, y ese no es un tema menor, es que la seguridad de los trabajadores es responsabilidad del empleador, y nadie lo menciona. Tú no puedes permitir que a tu centro de trabajo ingrese gente que no corresponde. Hubo un par de policías afuera, pero los barristas pasaron por encima de toda esa seguridad. Tú como empleador tienes que garantizar la seguridad de tu empleado, es lo que corresponde. A veces no tienen cómo controlarlo, porque no siempre entrenan en lugares estrictamente cerrados, hay lugares que no lo son. Campo Mar, por citar un ejemplo. Entiendo que no siempre van a tener a un patrullero cuidando, pero por lo que pasó, se evidenciaba que esta situación podía darse. No es que los sorprendieron. Y esto solo pasa con algunos clubes, los que históricamente tienen más hinchadas, al menos de lo que yo he visto.

¿Cómo reaccionaron los jugadores tras la publicación de la casa de apuestas?

Ellos quería pronunciarse y de hecho lo hicieron en una conferencia de prensa. (Jesús) Barco fue bastante claro en recoger la idea que tenían los chicos. Es muy fácil ensuciar la imagen de la gente. Si fuese un peatón, bueno, es un tipo que tiene una opinión y dice lo que le da la gana. Pero si lo hace una empresa, encima una casa de apuestas, generando un comentario irresponsable a partir de una sospecha, ya se genera un daño. Hubo rectificación, pero el daño ya está hecho y ese es el problema. Hay que llamar la atención, hay que hacerlo en voz alta y fuerte, porque no puede haber esa ligereza para escribir cosas en redes o poner comunicados. Ojo, que los comunicados lo tercericen no los hace menos responsables. Y no solo le hacen daño a Sport Boys, sino al fútbol. Porque cada vez que haya un resultado abultado o un jugada fortuita, van a salir a decir que el partido está arreglado.

¿Emocionalmente cómo están los jugadores que fueron agredidos? Porque el campeonato sigue y este fin de semana tienen que ir a jugar a Sullana...

Hagamos un ejercicio de empatía, pongámonos en los pies de los chicos, que ahora tienen que ir a jugar y saben que con un triunfo todo podría quedar ahí nomás, pero que con una derrota el problema se puede agrandar. Esa carga no es fácil de sobrellevar. Hay chicos, y entre ellos los que fueron agredidos, que su primera reacción fue no querer jugar más en el club. Ya después con las cosas más calmadas se replantearon todo, pero sabiendo que están sin ningún tipo de protección, sin garantías. Nosotros como gremio vamos a hacer todo lo posible para defenderlos, pero cómo evitamos que en algún momento todo esto tenga alguna repercusión en ellos... Ellos tienen toda nuestra asesoría legal por si toman la decisión de desvincularse, si es lo que quieren. Pero ya existe esa preocupación. Los malos hinchas creen que con este tipo de acciones, los jugadores van a reaccionar por miedo. Están equivocados.

¿Hasta dónde va a llegar el apoyo de la SAFAP hacia los jugadores, luego de la conferencia de prensa del club y el pronunciamiento de los afectados?

Con la experiencia que tenemos en estos casos, vamos a esperar a cómo se calman las cosas con el pasar de los días. Sé que los jugadores están exigiendo que el club se pronuncie legalmente en contra de esta casa de apuestas. Lo que estábamos evaluando también es cómo nosotros podemos apoyarlos si es que ellos quisieran presentar algún tipo de cargo, para eso también hay que esperar días para saber qué tipo de impacto tiene la responsabilidad de la casa de apuestas, por eso es importante tener todo mejor armado. Estamos en esas. De repente las cosas se tranquilizan y los chicos deciden dejarlo ahí, no lo sabemos. Por ahora sí hay un deseo de los chicos de no dejar las cosas así, y está bien. Los de la casa de apuestas tuvieron una irresponsabilidad exagerada y tiene que asumir lo que tenga que pasar. Imagínate que un jugador de Sport Boys esté por cerrar un sponsor, ¿qué pasa si se cae todo por una situación como esta? Ese tipo de cosas son las que uno tiene que evaluar para saber qué tipo de daño se ha generado.

En lo que respecta a las apuestas ilegales, ¿qué capacitación han tenido los jugadores para evitar este tipo de actos?

Nosotros hacemos concientización todo el tiempo con ellos. Lo hablamos, porque no podemos negar que han existido sospechas reales en algunos casos e incluso hemos captado en algún momento para expulsarlos del gremio. Sabemos que es un mal generalizado, en el mundo entero y cada vez está peor, sobre todo con la virtualidad. Ahora hay muchas casas de apuestas, formales e informales. Al margen de eso, la lucha que nosotros tenemos pasa por denunciar.

¿Qué mecanismos tiene la SAFAP para hacer efectiva la denuncia de un futbolista?

Desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto con FIFPro, que es el gremio en el mundo. Se creó un mecanismo de denuncias para jugadores y eso ya está implementado. Lo ejecutamos desde inicios de año y ahora estamos haciendo las visitas para entregarles a todos los jugadores un código, con el que podrán ingresar a una plataforma donde pondrán hacer su denuncia, incluso de manera anónima. Esas denuncias que llegan a FIFPro y la FIFA, se sabe que son hechas solo por jugadores de fútbol. Esa es la manera que tenemos para combatir este problema: si uno tiene una información, que la comparta, por muy pequeña que sea ya que sobre la base de eso podemos realizar una investigación. No solo se trata de concientizar, sino también de actuar y si vemos este tipo de cosas, hay que denunciarlo. Ese mecanismo ya lo entregamos en todo Liga 2 y nos faltan en algunos jugadores de Liga 1.

