Alrededor de Sporting Cristal aún no se habla de cómo encajará Marcos Riquelme en el sistema de Roberto Mosquera, de cara a la Liga 1 y a la etapa de grupos de la Copa Libertadores. ¿El motivo? Todavía suena el nombre de Emanuel Herrera, aunque no necesariamente sea para recordar sus goles, sino por unas declaraciones que dio respecto a su partida a Argentinos Juniors.

La ‘Maquinaria’ señaló lo siguiente (en Las Voces del Fútbol): “Yo tenía la intención de continuar en Sporting Cristal, estaba cómodo. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”.

No fue lo único que señaló el delantero argentino. También expresó que “no hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”.

Frente a ello, Roberto Mosquera estuvo en ‘Sobre el Verde por Depor’ y respondió: “Todos queríamos que se quede. ¿A alguien le puede entrar en la cabeza que no queríamos contar con él, que aún tenía un contrato de año y medio? No termino de entender sus declaraciones”.

En el mismo programa, Waldir Sáenz señaló: “El club te esperó ocho meses, te recuperó, te hizo figura, ¿y ahora le pagas así? Está resentido porque no se han despedido de él o porque no le han hecho una despedida como a Maradona en la Bombonera. La verdad no entiendo”.

El goleador histórico de Alianza Lima continuó hablando fuerte sobre el nuevo atacante de Argentinos Juniors. “Si uno tiene amistades en el futbol, porque amigos son pocos, vas y te despides. ¿Qué quería? Que lo traigan, que lo lleven a la cancha, eso no se lo han hecho ni al ‘Chorri’”, añadió.

