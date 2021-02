El último sábado, Hernán Novick dejó en claro que su pasado en Cerro Porteño y Peñarol no es casualidad: apareció dentro del ‘11′ inicial de Ángel Comizzo para el partido de práctica en el Monumental. Luego Rafael Guarderas destacó su juego vertical y, como si no fuera suficiente, el ‘profe’ Gregorio Pérez dio un diagnóstico de lo que ofrecerá el volante charrúa en Universitario de Deportes.

“Es un jugador con mucha experiencia, tiene buena técnica, es explosivo y tiene buena pegada. Estoy convencido de que le irá muy bien en el fútbol peruano”, sostuvo el hoy entrenador de Defensor Sporting en diálogo con el programa ‘Toca y Pasa’.

Por supuesto, en los elogios no dejó de lado a sus expupilos en Ate, Luis Urriti y Federico Alonso, quienes renovaron por una temporada más con Universitario de Deportes: “Ellos son agradecidos, no me cabe la menor duda por la clase de personas que son. Nosotros, los uruguayos, tenemos siempre en la mira abrir puertas para los que vienen atrás”.

Antes de conocerse que Carlos Bustos iba a dirigir a Alianza Lima este 2021, aparecieron muchos nombres para asumir el puesto, incluyendo el de Gregorio Pérez. Al respecto, el estratega uruguayo sostuvo que “nadie me llamó, y si lo hubiesen hecho, con todo respeto digo que no hubiese aceptado”.

El estratega uruguayo añadió que “nunca diré de esta agua no beberé. No se sabe las vueltas que da la vida y creo que no falta aclarar nada. Le tengo mucho respeto a Alianza Lima, sé que volverán a Primera, pero primero está la ‘U’”.

Cuando todo hacía indicar que con la llegada de Enzo Gutiérrez la pizarra de Ángel Comizzo ya estaba completa, apareció la chance de sumar un lateral izquierdo. Se trata de Anthony Quijano, quien en la temporada anterior logró el título con Alianza Atlético en la Liga 2. De concretarse, Universitario tendría listo su plantel 2021.

