Sporting Cristal continúa con su racha invicta, aunque esta vez cerró su octavo partido en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson con un triunfo contundente por 3-0 sobre Deportivo Garcilaso. Uno de los artífices de este categórico resultado fue Washington Corozo, quien ingresó al cotejo a los 75′ y un minuto después marcó el tercer tanto para felicidad del equipo y los hinchas rimenses. ¿Qué dijo al respecto?

“Estoy agradecido primero con Dios, agradecido con cada uno de mis compañeros, porque han hecho que pueda recuperarme de la manera más rápida. Agradecido con el cuerpo técnico y médico porque han sido semanas difíciles, pero he sabido superar todas las dificultades que he tenido y hoy se vio ese cambio”, aseguró el ecuatoriano, quien volvió a sumar minutos, bajo el mando de Tiago Nunes.

A ello, dio a conocer qué emociones le provocó el volver a sumar goles con la camiseta celeste. “Volver y anotar me llena mucho de felicidad. Desde que he vuelto a Sporting Cristal este ha sido mi segundo gol en el Alberto Gallardo y me he sentido con mucha alegría y también con impotencia porque estuve fuera. Estoy aquí para trabajar y para brindarle lo mejor que pueda al equipo y la afición”, expresó.

Corozo estuvo ausente las últimas semanas, debido a una sobrecarga muscular. Esto llevó a que se pierda las jornada 5, 6 y 7 del Clausura. No obstante, la semana previa al duelo contra el conjunto cusqueño retornó a los entrenamientos habituales en La Florida, para nuevamente ser tomado en cuenta por el estratega brasileño.

La palabra del DT

El entrenador Tiago Nunes resaltó la importancia del ataque y la cantidad de goles que anotaron ante Deportivo Garcilaso, pues puede ser vital en el momento de decidir el certamen. “El número de goles es fundamental. En el Torneo Clausura se determina el desempate por número de goles anotados y el acumulado por la diferencia de goles, entonces hay criterios distintos para el mismo torneo”, apuntó.

Eso sí, el estratega brasileño no tuvo reparos en afirmar que Sporting Cristal tiene “el mejor ataque de la competencia”. “Y no es de ahora. Y eso sin 9, imagínate si hubiera 9, porque eso escucho desde que estoy acá. Es un torneo duro con defensas y hay equipos especialistas en defender”, agregó el DT de 43 años de edad.





