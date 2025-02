Tal como adelantó Winston Reátegui, flamante presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, en la previa del inicio de la Liga 1 2025, la CONAR fue liberando en los últimos días los audios de las intervenciones del VAR, sobre todo en las jugadas más polémicas. Y una de ellas se dio en el Heraclio Tapia de Huánuco el pasado fin de semana, en el último minuto del partido entre Alianza Universidad y Sporting Cristal que pudo acabar en penal para el cuadro celeste.

Sobre los 95 partidos del partido en Huánuco, un centro de Christofer Gonzales en el área del cuadro local fue interceptado por el defensa Andrés Ibargüen, y el balón le terminó impactando en la mano. Pese a que los jugadores celestes reclamaron penal, el árbitro Jordi Espinoza solo dio tiro de esquina, ratificado por el VAR.

En su canal oficial de YouTube, la CONAR compartió la grabación de la conversación entre Espinoza y los encargados del VAR, Sebastián Lozano y Leonar Soto. “El jugador está con la mano pegada al cuerpo en todo momento y el brazo está en posición natural. Le cae en la muñeca, pero el brazo está pegado al cuerpo. Correcta decisión”, fue el veredicto de Lozano, quien avaló la determinación del réferi principal de no sancionar penal.

A su vez, la Conar también liberó el audio del penal cometido contra Fernando Pacheco en el primer tiempo del mismo partido. A diferencia del caso de ‘Canchita’ Gonzales e Ibargüen, la falta fue clara debido a una “patada imprudente”, según los encargados del VAR.

El balance arbitral de la fecha 1

Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dio detalles sobre el uso del VAR en la Liga 1 2025, y lo que fue el arranque de la temporada del fútbol peruano con respecto al arbitraje. “Los audios del VAR estarán disponibles en los 9 partidos. Existen encuentros que no lo ameritan, ya que no hay jugadas polémicas. Se publicarán cuando haya jugadas dudosas. De hecho, están saliendo dos jugadas más, una en el partido de Cristal y otra en el de Cienciano. Los audios son crudos, no se modifica nada”, declaró en Radio Ovación.

Sobre el desempeño de los árbitros en esta fecha 1, resaltó que no hubo críticas ni cuestionamientos en los primeros partidos. “No se ha hablado de los árbitros, y eso es positivo. Las decisiones que se han tomado estuvieron en línea con lo esperado. Hay que mejorar, pero, en términos generales, el desempeño ha sido muy bueno”.

Con respecto a la participación del VAR, dijo: “No todas las jugadas son iguales; hay que analizar cada situación que se presenta. Si bien es cierto que hay un perfil a establecer, no podemos ser poco objetivos, ya que el fútbol es un deporte de contacto y los agarrones son válidos. Sin embargo, debemos distinguir la intensidad de la jugada. El VAR debe intervenir solo en situaciones muy claras, pero la decisión final siempre debe ser del árbitro”.

