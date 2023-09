Tras el empate (1-1) de Sport Boys vs. Sporting Cristal, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, Fabrizio Roca vivió un lamentable episodio mientras se traslaba a su hogar. Y es que el joven atacante y su hermana fueron agredidos por delincuentes, motivo por el que sus compañeros de equipo, como son los casos de Jesús Barco y Marcio Valverde, condenaron el hecho y pidieron que cese la violencia en el fútbol. Un día después de la agresión al futbolista nacional, la institución celeste también se pronunció en sus redes sociales y mostró su total rechazo a este tipo de actos delictivos contra el jugador profesional.

“Manifestamos nuestro total rechazo a los lamentables sucesos ocurridos anoche en los que el jugador Fabrizio Roca del Sport Boys fue víctima de agresión física”, inicia el oficio que emitió la entidad celeste en su cuenta oficial de Twitter.

“Dejamos claro que no hay justificación alguna para que existan agresiones entre simpatizantes de diferentes equipos solo por la camiseta que apoyan. Confíamos en que el incidente sea investigado y los responsables sean sancionados conforme a la ley”, añadieron.

Cabe resaltar que, según el futbolista de 21 años, los hechos se originaron cuando se encontraba en los exteriores de su casa con unos familiares y algunos barritas vestidos con camisetas de Sporting Cristal pasaron por ahí. Lo lamentable de este suceso delincuencial, es que agredieron a Fabrizio y a su hermana.

La palabra de Fabrizio Roca

El delantero de la ‘Misilera’, que jugó casi 80 minutos en el duelo disputado en el estadio Miguel Grau, conversó con Fútbol en América y narró todo lo sucedido. “Me siento mal porque mi hermana también está lastimada. Sucedió llegando a mi casa, ni siquiera había salido, estaba a solo una cuadra de mi casa con un par de primos que también fueron al estadio (...) Entonces pasó un grupo de hinchas de Cristal, que no son de ahí, son de otro lado, pero se reunieron ahí, y comenzaron a mirarme mal. Mis primos les dijeron que por favor se retiren, porque estaban en barrio ajeno”, contó.

Asimismo, el jugador de Sport Boys añadió que cuando fue a atenderse al hospital tras recibir el golpe de una piedra, se enteró que su hermana también había sido víctima de los delincuentes. “Se bajó uno de ellos, agredió a mi primo, él se quiso pelear, intentó defenderse, pero lastimosamente se comenzaron a bajar de varios carros y lo único que hice fue correr, porque si me quedaba ahí, me iban a agredir. En lo que comencé a correr, me cayó un piedrón. Cuando estaba en el seguro, me enteré que mi hermana salió preocupada por mí, ella estaba en casa y también la agredieron”, acotó.

Fabrizio Roca lamentó que un deporte como el fútbol se vea involucrado en hechos de esta índole, donde personas inescrupulosas lo utilizan como excusa pasa hacer daño. “Siento rabia porque se supone que esto es fútbol, los hinchas deberían disfrutar de nosotros, pero lastimosamente se metieron con un jugador. (...) Son gente que se hace llamar barristas, pero son puros delincuentes, esta vez me tocó a mí, capaz le puede tocar a otro colega”, agregó.





