La que debía ser considerada una fiesta del fútbol tras un gran partido entre Sporting Cristal y Sport Boys (1-1), por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, se vio ensuciada por la brutal agresión que sufrió Fabrizio Roca por parte de unos delincuentes, cuando se dirigía a su vivienda en el distrito de San Miguel. El delantero de la ‘Misilera’, que jugó casi 80 minutos en el duelo disputado en el estadio Miguel Grau, conversó con Fútbol en América y narró todo lo sucedido.

Según el futbolista de 21 años, los hechos se originaron cuando estaba en los exteriores de su casa con unos familiares y algunos barritas vestidos con camisetas de Sporting Cristal pasaron por ahí. Lo lamentable de este suceso delincuencial, es que agredieron a Fabrizio y a su hermana.

“Me siento mal porque mi hermana también está lastimada. Sucedió llegando a mi casa, ni siquiera había salido, estaba a solo una cuadra de mi casa con un par de primos que también fueron al estadio (...) Entonces pasó un grupo de hinchas de Cristal, que no son de ahí, son de otro lado, pero se reunieron ahí, y comenzaron a mirarme mal. Mis primos les dijeron que por favor se retiren, porque estaban en barrio ajeno”, contó Roca.

Asimismo, el jugador de Sport Boys añadió que cuando fue a atenderse al hospital tras recibir el golpe de una piedra, se enteró que su hermana también había sido víctima de los delincuentes. “Se bajó uno de ellos, agredió a mi primo, él se quiso pelear, intentó defenderse, pero lastimosamente se comenzaron a bajar de varios carros y lo único que hice fue correr, porque si me quedaba ahí, me iban a agredir. En lo que comencé a correr, me cayó un piedrón. Cuando estaba en el seguro, me enteré que mi hermana salió preocupada por mí, ella estaba en casa y también la agredieron”, acotó.

Fabrizio Roca lamentó que un deporte como el fútbol se vea involucrado en hechos de esta índole, donde personas inescrupulosas lo utilizan como excusa pasa hacer daño. “Siento rabia porque se supone que esto es fútbol, los hinchas deberían disfrutar de nosotros, pero lastimosamente se metieron con un jugador. (...) Son gente que se hace llamar barristas, pero son puros delincuentes, esta vez me tocó a mí, capaz le puede tocar a otro colega”, agregó.

“Me han puesto unos puntos, ahora tengo que esperar al médico para ver que clase de coágulo de sangre tengo acá adentro, para ver cómo se puede drenar, o sino con hielo, porque esto de aquí se va a seguir hinchando. La gente del club se comunicó conmigo, me dijeron que cualquier cosa los llame, se interesaron por mí y por mi hermana”, puntualizó en referencia al proceso de recuperación que va a seguir en los próximos días.

Así quedó el rostro de Fabrizio Roca tras ser agredido por unos delincuentes. (Foto: Marcio Valverde)





Sport Boys se pronunció tras la agresión a Fabrizio Roca

Luego de que Fabrizio Roca sufriera todo este incidente, Sport Boys emitió un comunicado en sus redes sociales. “El Club Sport Boys Association comunica a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general que nuestro jugador Fabrizio Roca e integrantes de su familia han sido atacados cerca a su domicilio por algunos facinerosos”, señalaron

“Nuestro jugador ha recibido la atención médica necesaria y pondrá la denuncia respectiva para que actos como este no pueden quedar impunes. Desde el club vamos a asesorar a nuestro jugador en todos los temas legales para que se puedan encontrar a los responsables de estos actos”, añadieron.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO