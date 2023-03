Hay partidos que marcan (esta vez para bien). Que son tatuajes difíciles de borrar. Si eres celeste, el 5-1 de Sporting Cristal a Nacional fue un laborioso homenaje a tu aliento, a tu apoyo incondicional. A que, a pesar de las adversidades, acompañaste a tu equipo, sabiendo que revertir el 2-0 de la ida era una tarea difícil. Y que, con el 1-1 en el marcador a 25 minutos del final, parecía una labor extremadamente titánica. Más aún sabiendo que la Copa Libertadores y los clubes peruanos jamás se llevaron bien.

Pero alguna vez nos tenía que tocar. Por mérito, principalmente, de un equipo que nunca bajó los brazos en 180 minutos. En la ida, el 2-0 fue mucho castigo. Sporting Cristal intentó ser protagonista en Paraguay y dispuso de ocasiones para abrir la cuenta. Incluso, Adrián Ascues y Jhilmar Lora estrellaron -cada uno- un remate al poste. El 1-0 era, dentro de todo, un resultado manejable pensando en la revancha, pero el segundo tanto paraguayo en los descuentos mermó el ánimo del plantel y la hinchada celeste.

Se juntaron muchas cosas en esos días posteriores a la derrota y previos al choque de vuelta. Optimismo era lo que más faltaba. Y era entendible con ese resultado en el debut internacional, sobre todo en una instancia que no te permite el margen de error: si fallas en dos partidos, chau. Pero en La Florida eran conscientes de que solo habían perdido una batalla. Y que la propuesta en Asunción no estaba tan alejada del camino para alcanzar una goleada en Lima, sumado al plus de jugar en casa y contar con el apoyo de su gente.

Pero aquí surge un punto interesante. Las tres tribunas habilitadas no reventaron de gente. No había un marco copero, ni acorde a una instancia tan decisiva. La derrota en la ida había golpeado, a simple vista, la ilusión de la hinchada celeste. O, por otro lado, el Cristal versión 2023 de Tiago Nunes todavía no había hecho ‘clic’ con la gente. Que también es entendible. El técnico y los refuerzos todavía no habían demostrado ese plus, mucho menos internacional, y ese era un reto pendiente.

Y todas esas cosas se alinearon en cuestión de minutos. El ADN peruano, que muchas veces nos dice que no somos hijos de las grandes gestas internacionales, esta vez arrojó un resultado a nuestro favor. Sporting Cristal tuvo un impulso de rebeldía para remontar una llave que estaba cuesta abajo y parecía irremontable. Para decir que la Copa Libertadores todavía le ofrece, al menos, dos capítulos más y esa gloriosa chance de ingresar a la fase de grupos. Y también para recordarle al hincha que esto es fútbol, todo puede pasar y nunca hay que bajar los brazos.

Quienes fueron la noche del martes al Nacional nunca se van a olvidar de este partido. Sporting Cristal fidelizó más al hincha, a aquel que va siempre al estadio, así su equipo gane, empate o pierda; pero también a quien va ocasionalmente, sobre todo en las victorias y los buenos momentos. Pero, por encima de todas las cosas, esa recordada goleada ante Nacional entró en la mente de los imparciales o los dudosos. De quienes todavía no tienen definido su escudo. Y eso termina siendo lo más importante, a veces, en el fútbol.

Aquella noche del martes, en el Nacional, hubo grandes y chicos que se volvieron hinchas de Sporting Cristal gracias a esa remontada copera. Que comenzaron a simpatizar gracias a esa victoria, buscando imágenes positivas y alentadores en el fútbol, con el único fin de seguir a un equipo. Y qué mejor que en una Copa Libertadores, el torneo por excelencia de quienes nacimos en esta parte de Sudamérica. ¿O no creen que hubo nuevos hinchas de Alianza Lima, luego de esa goleada a Estudiantes de La Plata en Matute, con la gran actuación del ‘Zorrito’ Aguirre? Y que hasta ahora recuerda cualquier blanquiazul a pesar del paso de los años.

¿Qué viene ahora? Aprovechar el boom de esta victoria. Ahora es tarea de la directiva celeste. Fidelizar al hincha, llevarlo al estadio y acompañar ese seguimiento es su terreno. De hecho, también ayudará el éxito deportivo, punto que ya es tarea del cuerpo técnico y de los jugadores. Se viene la próxima fase y esa ya es otra historia, pero al menos esta, la de la llave ante Nacional, quedará en la memoria de todo hincha celeste.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR