En tiempos en donde la lealtad se ve tentada por el dinero y cada vez los clubes cuentan con menos jugadores representativos que puedan convertirse en ídolos con el paso de los años, esta semana hubo una demostración de amor y compromiso en nuestro fútbol: Yoshimar Yotún, tentado por varios equipos en este mercado de pases –siendo Universitario de Deportes el más insistente–, extendió su vínculo contractual con Sporting Cristal hasta finales del 2026. Así pues, en una entrevista especial para las redes sociales ‘celestes’, el mediocampista contó detalles de todo lo que vivió durante los últimos días y se mostró contento de seguir en la institución de la cual es hincha.

El volante de 33 años comenzó a relatar cómo fue llevando toda esta situación a lo largo de los días, incluso cuando tuvo que estar enfocado en los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. Más allá de todo lo que se dijo en su momento y su vinculación con la ‘U’ tras las declaraciones de Jean Ferrari, él siempre guardó silencio y prefirió tomar distancia hasta que llegara el día indicado para poder hablar, por respeto a Sporting Cristal y el contrato que los unía por todo el 2024.

“Estoy muy feliz de estar acá, de pertenecer a este club, de seguir jugando donde yo prometí que nunca me iba a ir. Ha sido dura (su semana). Desde que yo estaba en la selección disputando los partidos de las Eliminatorias, donde todo esto se desarrolló y comenzaron a mencionarme por aquí y por allá. Cuando terminó lo de la selección yo me mantuve callado, porque yo tengo contrato con Sporting Cristal. No era el momento de hablar, siempre lo manejé con el mayor respeto posible. Todo el mundo sabe del equipo que soy hincha”, sostuvo en diálogo con Cristal TV.

En esa misma línea, se mostró agradecido por el respaldo que ha recibido no solo por parte de hinchas ‘celestes’, sino también de todo el Perú. “Me hace sentir valorado, que estoy haciendo las cosas bien. He recibo muchos mensajes de gente de Cristal pidiéndome que no me vaya, que soy ídolo del club. Quizá mi silencio les hacía pensar otra cosas, pero nada que ver. Muy feliz porque valoran mi trabajo. He recibido mensajes de casi todo el Perú, valorando mi trabajo y lo que he hecho durante toda mi carrera. Algo que siempre he tenido como virtud, junto a la gente detrás mía, siempre tomar las mejores decisiones durante toda mi carrera”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Yoshimar Yotún habló sobre su experiencia siendo capitán del club en esta temporada. A pesar de que los resultados no fueron los esperados, remarcó que siempre trató de ser un líder con el ejemplo, más allá de las palabras. Este 2023 le tocó asumir un rol diferente y fue todo un cambió para él, por su personalidad bromista. Ahora, más que reír todo el rato, tenía que liderar a un grupo humano para sacar un proyecto deportivo adelante.

“Nada es fácil. He estado muchos años y siempre he tenido un perfil mucho más bajo. Cuando recién comencé en Cristal tenía por delante a (Carlos) Lobatón, (Renzo) Sheput, (Diego) Penny, muchos jugadores con más trayectoria en el club. Me tocó irme y volver después de casi diez años. Para mí fue difícil por el tipo de personalidad que tengo, soy un tipo que anda en la chacota. Mi rol era diferente, también en la chacota, pero soy un capitán que habla con el ejemplo dentro del campo”, acotó.

Yoshimar Yotún marcó 6 goles con Sporting Cristal en el 2023. (Foto: Sporting Cristal)





‘Yoshi’ y su deseo de ser ídolo eterno en el Rímac

En el cierre de la charla, Yoshimar Yotún volvió a tocar el tema de su hinchaje y lo que le generó que la gente dudara de algo que siempre lo recalcó. Asimismo, sostuvo que al quedarse en Sporting Cristal espera convertirse en un ídolo que sea recordado con cariño por todo lo que hizo y el respeto que generó dentro y fuera de la cancha, algo que sin duda viene demostrando desde que decidió volver al fútbol peruano en el 2022.

“Para mí Cristal es todo, siempre lo he dicho y nunca he tenido dudas. No sé por qué algunos tienen dudas. No lo he dicho solamente cuando he jugado en Cristal, sino cuando estaba en otros países. Cristal es mi vida, como no agradecerle a la institución que me dio la posibilidad de ser el hombre que soy, de tener una familia, que mis hijos puedan disfrutar de los yo he hecho. Soy de la casa, quiero ser el próximo (Jorge) Soto, (Carlos) Lobatón, (Fernando) Mellán, ser ídolo y que una tribuna del Gallardo tenga mi nombre. No es fácil, los que están ahí se lo han ganado”, sentenció.

Yoshimar Yotún lleva 1 gol con Perú en las Eliminatorias 2026. (Foto: Selección Peruana)

Los números de Yotún con Cristal en el 2023

A pesar de que esta temporada no fue la mejor a nivel colectivo, ya que Sporting Cristal no pudo conseguir los objetivos que se trazó a inicios de año, Yoshimar Yotún fue el más destacado y su gran nivel individual lo llevó a ser de los mejores volantes de la Liga 1 Betsson. Así pues, en total completó 35 partidos –sumándole además los que jugó por la Copa Libertadores y Sudamericana–, marcando 6 goles y sirviendo 4 asistencias. Asimismo, anotó el único gol de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026, en el empate por 1-1 frente a Venezuela.





