Por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024, Sport Boys registró uno de los peores resultados de la temporada. El cuadro rosado cayó goleado 6-2 ante Carlos A. Mannucci y ello ha generado un malestar entre los seguidores, incluyendo también la acusación de Meridianbet (casa de apuestas) por un posible amaño en el duelo. Sumado a esta situación, un grupo de hinchas ingresó a los entrenamientos este jueves y agredió a algunos futbolistas. Entre los agraviados, estaría incluido Steven Rivadeneyra. A raíz de esta situación, comenzaron los rumores de una posible renuncia del guardameta; sin embargo, a través de redes sociales, dejó clara su posición ante los hechos.

“Ante los recientes rumores sobre una posible renuncia al Club Sport Boys, quiero desmentir estas afirmaciones. Soy consciente y responsable de mis actuaciones en el campo de juego, tanto en los momentos buenos como en los malos. Lamentablemente, ayer viví un resultado que jamás pensé pasar en un partido, un hecho que, como persona y profesional, me afecta profundamente”, manifestó a través de una historia de Instagram.

Además, el portero reafirmó su compromiso con la institución: “Quiero recalcar que siempre me he caracterizado por enfrentar los momentos difíciles y que, durante mucho tiempo, vengo dado lo mejor de mí para esta institución. Espero que los hinchas puedan acompañarnos en este momento y que no se dejen llevar por mensajes erróneos o sentenciosos”.

Steven Rivadeneyra se pronunció ante rumores de renuncia. (Foto: Instagram)

Sumado al mal resultado obtenido ante el cuadro trujillano, a este problema se sumó la acusación de la casa de apuestas Meridianbet. La empresa manifestó: “En vista de un posible amaño en el partido Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci, el área de riesgo e investigación pondrá en observación todos los tickets que contengan dicho evento hasta esclarecer lo sucedido. Agradecemos la paciencia y esperamos que solo sean sospechas. El fútbol peruano no se puede manchar de este modo”.

No obstante, el cuadro rosado sacó un comunicado desmintiendo este tipo de acciones y manifestando que recurrió al Área de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para poder esclarecer los hechos. La prioridad de la institución es no manchar su imagen.

Comunicado de Sport Boys ante caso de amaño de partidos. (Foto: Sport Boys)









Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR