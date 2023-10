Este lunes 2 de octubre inició la jornada 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson y la tabla de posiciones está al rojo vivo. Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar tienen difíciles partidos en los que buscarán sumar y continuar en lo más alto. En los siguientes párrafos, revisa los encuentros y los resultados de esta fecha, así como también la tabla acumulada actualizada.

Los merengues serán los primeros en entrar en acción en esta atractiva jornada. Su rival será nada menos que UTC, equipo al que recibirá desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Monumental. Los dirigididos por Jorge Fossati buscarán a como dé lugar hacerse con la victoria, aunque tendrán al frente a un ‘Gavilán’ que espera robar puntos en el recinto de Ate.

El día martes, se vivirán cuatro grandes encuentros. Sporting Cristal será el primero al recibir a Sport Huancayo en su el Estadio Alberto Gallardo. Si bien los rimenses desaprovecharon una gran oportunidad y perdieron el primer lugar del Clausura, esperan recuperarse. Eso sí, dependen de otros resultado para poder conseguir este objetivo. Ojo, Sport Boys vs. Cusco FC jugarán casi a la par que los celestes y el ‘Rojo Matador’,

Melgar, por su lado, se medirá ante Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental de lA UNSA. El conjunto rojinegro deberá sumar una victoria, ya que en la próxima jornada le tocará descansar. Finalmente, Alianza Lima tendrá una complicada visita a Binacional en Juliaca. Los de Mauricio Larriera esperan sumar unidades, con el objetivo de seguir sumando en la tabla acumulada.

Cabe resaltar que el 7 y 8 de octubre se disputarán los otros duelos de la jornada. Municipal vs. Cienciano y Garcilaso vs. Cantolao serán los choques que se llevarán a cabo el día sábado, mientras que Atlético Grau vs. Alianza Atlético y ADT vs. Unión Comercio se jugarán el domingo. En esta fecha, César Vallejo será el equipo que descansará.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura

DÍA HORA PARTIDO ESTADIO 02/10 8:30 p.m. Universitario vs. UTC Monumental 03/10 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo Alberto Gallardo 03/10 3:15 p.m. Sport Boys vs. Cusco FC Miguel Grau del Callao 03/10 6:00 p.m. Melgar vs. Carlos A. Mannucci Monumental de la UNSA 03/10 8:30 p.m. Binacional vs. Alianza Lima Guillermo Briceño 07/10 1:00 p.m. D. Municipal vs. Cienciano Iván Elías Moreno 07/10 3:00 p.m. D. Garcilaso vs. Cantolao Inca Garcilaso de la Vega 08/10 1:00 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético Municipal de Bernal 08/10 3:20 p.m. ADT vs. Unión Comercio Unión Tarma

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2023

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 16 9 5 2 27 11 16 32 1 Universitario 15 9 5 1 22 7 15 32 3 Sporting Cristal 15 8 6 1 26 12 14 30 4 Alianza Lima 15 8 6 1 14 4 10 30 5 ADT 15 8 5 2 18 13 5 29 6 Sport Huancayo 15 7 5 3 21 10 11 26 7 Deportivo Garcilaso 15 6 5 4 22 18 4 22 8 Cienciano 15 5 6 4 18 14 4 21 9 César Vallejo 16 6 2 8 21 17 4 20 10 UTC 16 3 9 4 20 20 0 18 11 Cusco FC 15 4 5 6 15 17 -2 17 12 Binacional 15 5 1 9 21 27 -6 17 13 Sport Boys 15 4 5 6 11 20 -19 17 14 Carlos A. Mannucci 15 4 4 7 12 18 -6 16 15 Alianza Atlético 15 4 3 8 12 19 -7 15 16 Unión Comercio 15 3 4 8 16 27 -11 14 17 Atlético Grau 15 3 5 7 12 25 -13 14 18 Cantolao 15 4 1 10 10 21 -11 13 19 Municipal 15 2 0 13 10 28 -18 6

Tabla de posiciones Acumulada 2023

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima** 33 22 6 5 52 21 31 72 2 Universitario 33 20 6 7 51 21 30 66 3 Sporting Cristal* 33 17 14 2 59 30 29 65 4 Melgar** 34 15 12 7 51 33 18 57 5 Sport Huancayo* 33 15 8 10 51 35 16 53 6 ADT 33 13 11 9 41 36 5 50 7 Cusco FC* 33 14 7 12 39 39 0 49 8 Deportivo Garcilaso* 33 12 12 9 53 44 19 47 9 César Vallejo 34 13 8 13 46 40 6 47 10 Cienciano** 33 12 8 12 41 42 -1 45 11 Carlos A. Mannucci* 33 12 7 14 32 36 -4 43 12 UTC* 34 8 15 11 36 41 -5 39 13 Alianza Atlético 33 10 8 14 44 52 -8 38 14 Atlético Grau* 33 9 10 14 43 46 -3 37 15 Binacional** 33 10 4 19 51 61 -10 35 16 Sport Boys 33 9 8 16 24 46 -22 35 17 Unión Comercio 33 8 8 17 40 67 -27 33 18 Municipal*** 33 9 3 21 29 50 -21 25 19 Cantolao 33 6 4 23 19 57 -38 22

*Equipos que sumaron una victoria por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor.

**Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.

***Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias, debido a incumplimiento de pagos y cayó por ‘walkover’ ante Carlos A. Manucci. En la fecha 3 del Torneo Clausura, se le suspendió la licencia y volvió a caer ante Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.

****Según la resolución N°074 de la Comisión de Licencias, le redujeron un punto a Deportivo Garcilaso por deudas.





