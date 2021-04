La Tabla de posiciones sigue moviéndose. La quinta jornada de la Fase 1 sigue su curso. El viernes Alianza Lima estuvo cerca de llevarse los tres puntos, pero al finalizar el choque ante César Vallejo el marcador quedó igualado. En tanto, este domingo Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán en el Estadio Nacional, luego de sus debuts en la Copa Libertadores 2021.

Academia Cantolao y UTC abrieron la fecha en el estadio Alejandro Villanueva. El Delfín cayó por la mínima diferencia y sumó su tercera derrota consecutiva, ubicándose en el penúltimo lugar del grupo A. Mientras que Municipal logró su primer triunfo del año al darle vuelta al marcador a Binacional, que estrenó a Ruben Dario en el banquillo.

El partido que cerró de la jornada del viernes lo disputaron Cienciano y Ayacucho FC en Matute. Ambos equipos repartieron puntos (1-1) y se mantienen en los más alto del grupo A. Pero el choque que se llevó todas las miradas fue el protagonizado por los blanquiazules.

Alianza Lima y Cesar Vallejo no se sacaron diferencias e igualaron 2-2 en el estadio Iván Elías Moreno. Ambos equipos no se movieron de sus posiciones en el grupo B. Los íntimos sumaron su segundo empate consecutivo y todavía no saben lo que es perder en el torneo.

Este domingo se enfrentarán Universitario y Sporting Cristal, tras sus respectivos estrenos en la Copa Libertadores. Será a primera vez que cremas y celestes se vuelvan a cruzar después de la final nacional de la temporada pasada.

Los merengues intentarán acabar con el invicto de los rimenses, antes de viajar a Argentina para su partido ante Defensa y Justicia. Por su parte, los bajopontinos buscarán extender su racha de imbatibilidad en el torneo local, antes de partir a Buenos Aires para jugar ante Racing.

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Resultados

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 23/04 FINAL Cantolao 0-1 UTC 23/04 FINAL Municipal 2-1 Binacional 23/04 FINAL Ayacucho FC 1-1 Cienciano 24/04 FINAL Alianza Universidad 1-0 Sport Boys 24/04 FINAL Melgar 0-2 San Martín 24/04 FINAL Alianza Lima 2-2 César Vallejo 25/04 3:30 p.m. Universitario vs. Sporting Cristal 26/04 1:15 p.m Mannucci vs. Alianza Atlético 26/04 3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cienciano 5 3 2 0 7 3 4 11 2 Ayacucho FC 5 2 3 0 7 3 4 9 3 Carlos A. Mannucci 4 2 1 1 7 4 3 7 4 UTC 4 2 1 1 6 4 2 7 5 San Martín 5 2 1 2 6 > 6 0 7 6 Melgar 5 1 2 2 5 6 -1 5 7 Universitario 3 1 1 1 3 4 -1 4 8 Cantolao 5 1 0 4 3 9 -6 3 9 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 4 -3 0

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 4 4 0 0 11 1 10 12 2 César Vallejo 5 3 1 1 11 6 5 10 3 Alianza Universidad 5 3 0 3 4 5 -1 9 4 Sport Huancayo 4 2 1 1 4 3 1 7 5 Alianza Lima (*) 4 1 3 0 5 4 1 6 6 Sport Boys 5 1 1 3 7 9 -2 4 7 Cusco FC 4 0 3 1 6 7 -1 3 8 Municipal 5 1 0 4 3 10 -7 3 9 Binacional 5 1 0 4 5 13 -8 3

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 4 4 0 0 11 1 10 12 2 Cienciano 5 3 2 0 7 3 4 11 3 César Vallejo 5 3 1 1 11 6 5 10 4 Ayacucho FC 5 2 3 0 7 3 4 9 5 Alianza Universidad 5 3 0 2 4 5 -1 9 6 C. Mannucci 4 2 1 1 7 4 3 7 7 UTC 4 2 1 1 6 4 2 7 8 Sport Huancayo 4 2 1 1 4 3 1 7 9 San Martín 5 2 1 2 6 6 0 7 10 Alianza Lima(*) 4 1 3 0 5 4 1 6 11 FBC Melgar 5 1 2 2 5 6 -1 5 12 Universitario 3 1 1 1 3 4 -1 4 13 Sport Boys 5 1 1 3 7 9 -2 4 14 Cusco FC 4 0 3 1 6 7 -1 3 15 Cantolao 5 1 0 4 3 9 -6 3 16 Municipal 5 1 0 4 3 10 -7 3 17 Binacional 5 1 0 4 5 13 -8 3 18 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 4 -3 0





