La pelotita sigue rodando en el Torneo Clausura. La fecha 10 tiene como plato fuerte el partido que protagonizarán Universitario de Deportes y Sport Boys en el Estadio Nacional. Los cremas y rosados siguen luchando por permaneces en la Primera División.

Sporting Cristal retomó el camino de la victoria y tras golear a Cantolao por 3-0, esta fecha 10 del Torneo Clausura recibirán a San Martín en el Alberto Gallardo.

Alianza Lima sigue en la pelea por meterse a la semifinal. Los íntimos ganaron a UTC por 1-0 y el domingo recibirán a Cantolao en Matute.

El líder Melgar , tiene una fecha 9 del Torneo Clausura complicada, visitando a Real Garcilaso en el Cusco. Una jornada que promete encuentros de todo calibre.

Torneo Clausura: programación de la fecha 10

Sábado 27 de octubre



Sporting Cristal vs. San Martín

Hora: 1 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampa



Sport Boys vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

Domingo 28 de octubre



Binacional vs. Sport Huancayo

Hora: 11 a.m.

Estadio: 25 de Noviembre



Deportivo Municipal vs. UTC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. Cantolao

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



Real Garcilaso vs. Melgar

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega

Torneo Clausura: tabla de posiciones

Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 8 6 1 1 14 5 9 19 2 Ayacucho FC 9 5 3 1 20 10 10 18 3 San Martín 9 5 2 2 13 9 4 17 4 Universitario 9 5 1 3 13 12 1 16 5 Sporting Cristal 9 4 2 3 17 10 7 14 6 Alianza Lima 9 4 2 3 9 7 2 14 7 Municipal 8 4 2 2 8 10 -2 14 8 C. Unidos 9 4 1 4 9 10 -1 13 9 Real Garcilaso 9 3 3 3 16 14 2 12 10 Unión Comercio 9 4 0 5 15 15 0 12 11 Sport Boys 9 3 2 4 11 13 -2 11 12 Sport Huancayo 9 2 4 3 14 16 -2 10 13 Cantolao 9 3 1 5 11 16 -5 10 14 UTC 9 2 3 4 6 8 -2 9 15 Binacional 9 2 0 7 6 17 -11 6 16 Sport Rosario 9 1 1 7 4 14 -10 4

Descentralizado 2018: Tabla acumulada



PUESTO Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 38 23 10 5 86 32 54 79 2 FBC Melgar 37 18 14 5 57 38 19 68 3 Alianza Lima 38 17 9 12 49 40 9 60 4 Municipal 37 17 7 13 53 47 6 58 5 Real Garcilaso 38 17 7 14 56 56 0 58 6 Sport Huancayo 38 14 13 11 59 51 8 55 7 UTC 38 13 14 11 39 42 -3 53 8 San Martín 38 11 16 11 53 50 3 49 9 Binacional 38 13 9 16 39 48 -9 48 10 Universitario 38 11 14 13 47 54 -7 47 11 Ayacucho FC 38 12 8 18 59 65 -6 44 12 Cantolao 38 11 11 16 46 56 -10 44 13 Unión Comercio 38 12 8 18 47 59 -12 44 14 Sport Boys 38 10 13 15 46 55 -9 43 15 Sport Rosario 38 13 6 19 48 59 -11 41 16 C. Unidos 38 8 7 23 37 69 -32 31

