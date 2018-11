El Descentralizado 2018 va llegando a su fin y la fecha 14 del Torneo Clausura | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VIA GOLPERÚ | se juega con todas las miradas puestas en la tabla de posiciones del torneo y la tabla acumulada.



Universitario de Deportes no puso con Deportivo Municipal y buscará recuperar el paso visitando a Real Garcilaso en el Cusco. El rival necesita de un triunfo para seguir en la lucha por clasificar a la semifinal.

Sporting Cristal solo pudo empatar con Sport Huancayo y con el Torneo Clausura lejos de su alcance, buscará afinar la maquinaria para la gran final. Los celestes reciben a Binacional en el Alberto Gallardo.

Alianza Lima espera mantener la racha ganadora. Tras su triunfazo ante Ayacucho FC, de visita, los íntimos quieren repetir la victoria ante Sport Huancayo, con el aliento de su hinchada en Matute.

Torneo Clausura: toda la programación de la fecha 14



Sábado 10 de noviembre



Sporting Cristal vs. Binaciona

Hora: 1 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor



Real Garcilaso vs. Universitario de Deportes

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Sport Boys vs. Sport Rosario

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 11 de noviembre



Deportivo Municipal vs. Ayacucho FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



Melgar vs. Cantolao

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Monumental UNSA



Lunes 12 de noviembre



UTC vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El señor



Torneo Clausura: tabla de posiciones



Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 12 9 2 1 20 8 12 29 2 Ayacucho FC 13 7 3 3 27 22 5 24 3 Alianza Lima 12 7 2 3 15 9 6 23 4 Real Garcilaso 13 5 5 3 25 20 5 20 5 San Martín 12 6 2 4 17 15 2 20 6 Universitario 13 6 2 5 17 17 0 20 7 Municipal 13 6 2 5 13 15 -2 20 8 Sporting Cristal 13 5 3 5 25 14 11 18 9 Cantolao 13 5 1 7 15 21 -6 16 10 Sport Boys 13 4 3 6 16 18 -2 15 11 C. Unidos 13 4 3 6 12 16 -4 15 12 Unión Comercio 12 4 2 6 18 19 -1 14 13 UTC 12 3 5 4 8 9 -1 14 14 Binacional 13 4 2 7 11 19 -8 14 15 Sport Huancayo 13 2 7 4 16 20 -4 13 16 Sport Rosario 12 1 2 9 7 20 -13 5

Descentralizado 2018: tabla de posiciones acumulada



PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 42 24 11 7 94 36 58 83 2 FBC Melgar 41 21 15 5 63 41 22 78 3 Alianza Lima 41 20 9 12 55 42 13 69 4 Real Garcilaso 42 19 9 14 65 62 3 66 5 Municipal 42 19 7 16 58 52 6 64 6 Sport Huancayo 42 14 16 12 61 55 6 58 7 UTC 41 14 16 11 41 43 -2 58 8 Binacional 42 15 11 16 44 50 -6 56 9 San Martín 41 12 16 13 57 56 1 52 10 Universitario 42 12 15 15 51 59 -8 51 11 Ayacucho FC 42 14 8 20 66 77 -11 50 12 Cantolao 42 13 11 18 50 61 -11 50 13 Sport Boys 42 11 14 17 51 60 -9 47 14 Unión Comercio 41 12 10 19 50 63 -13 46 15 Sport Rosario 41 13 7 21 51 65 -14 42 16 C. Unidos 42 8 9 25 40 75 -35 33

