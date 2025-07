En el tramo final del primer tiempo del Juan Pablo II vs. Sport Boys, por el Torneo Clausura 2025, Benjamín Villalta recibió tarjeta amarilla por un choque con Christian Flores. Ambos fueron atendidos por los médicos y tenían que retirarse del campo para volver a ingresar, con autorización arbitral. Sin embargo, solo el futbolista rosado salió y, cuando quiso ingresar, fue amonestado nuevamente porque no tuvo el permiso arbitral. Es así que el defensa quedó expulsado. Desde tienda rosada señalaron que sí hubo la señal, pero el juez principal Jesús Cartagena determinó que no. Por el lado de Flores, no hubo sanción, a pesar de no reingresar, situación obligatoria cuando hay atención médica. Con esta roja, son 13 en los últimos partidos del equipo dirigido por Arturo Reyes.

