Roja a Carlos Zambrano. (VIDEO: L1 MAX)
y una nueva expulsión por agresión en su carrera. El capitán de fue con el codo arriba y golpeó a Santiago Arias, volante de . El juez Jonathan Zamora fue a comprobar la jugada en el monitor del VAR y le mostró la tarjeta roja al defensa sin dudarlo. Todo a los 34 minutos del primer tiempo, cuando los íntimos ya pierden 2-0 ante el ‘Papá’ y prácticamente quedan con mínimas chances de pelear por el título del Torneo Clausura. Enseguida, ‘Pipo’ Gorosito desde la tribuna dispuso de un cambio: Josué Estrada en lugar de Sergio Peña para reordenar la primera línea.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

