Roja a Eryc Castillo. (VIDEO: L1 MAX)
Roja a Eryc Castillo. (VIDEO: L1 MAX)

Dura falta de Eryc Castillo sobre Neira en el final del Alianza Lima vs. Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS