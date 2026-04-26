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¡Por imprudencia! Tarjeta roja a Paulo de la Cruz en el Atlético Grau vs Alianza Lima
A la mitad del primer tiempo, el equipo piurano se complica, a pesar de haber mostrado buenos momentos frente a Alianza Lima. Cuando se acercaba Atlético Grau al área de los ‘blanquiazules’, Paulo de la Cruz suelta el balón hacia Ruidíaz, pero se choca con Mateo Antoni que buscaba cortar el balón. Dicha jugada terminó en una expulsión, pues el futbolista ‘albo’ con mucha imprudencia fue con las manos en alto hacia el rostro de Mateo Antoni. Kevin Ortega, el juez principal, sancionó con tarjeta amarilla pero el VAR lo llamó y se rectificó mostrándole la roja.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.