¡Solo jugó 6 minutos! Tarjeta roja para Catriel Cabellos en Sporting Cristal vs Cienciano
Tras empatar el partido, Sporting Cristal se quedó con un hombre menos por un codazo que propinó Catriel Cabellos, el cual fue revisado por Edwin Ordoñez con y ayuda del VAR se cambió la tarjeta de amarilla a roja.
Tarjeta Roja para Catriel Cabellos por codazo en el Sporting Cristal vs Cienciano | VIDEO: L1 MAX
Sporting Cristal empataba rápidamente a Cienciano en el inicio del segundo tiempo del partido por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, los celestes se quedaron con un hombre menos por un codazo que propinó Catriel Cabellos contra Agustín González, acción que fue revisada por Edwin Ordoñez con ayuda del VAR, el cual corrigió la amarilla sacada al jugador de rimense y por ende se cambió a cartulina roja.Tras esta jugada, los dirigidos por Autuori se quedan con un hombre menos, ya que Cabellos había ingresado en el inicio de la segunda mitad.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.