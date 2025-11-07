Tarjeta Roja para Catriel Cabellos por codazo en el Sporting Cristal vs Cienciano | VIDEO: L1 MAX
empataba rápidamente a en el inicio del segundo tiempo del partido por la jornada 18 del . Sin embargo, los celestes se quedaron con un hombre menos por un codazo que propinó Catriel Cabellos contra Agustín González, acción que fue revisada por Edwin Ordoñez con ayuda del VAR, el cual corrigió la amarilla sacada al jugador de rimense y por ende se cambió a cartulina roja. Tras esta jugada, los dirigidos por Autuori se quedan con un hombre menos, ya que Cabellos había ingresado en el inicio de la segunda mitad.

