se queda con uno menos a los 55′ del partido ante por la jornada 17 del . La jugada se dio en el medio campo donde intentaba picar Santiago González para generar una ocasión de peligro en área de Comerciantes Unidos, pero este fue frenado estrepitosamente por Paolo Méndez. El árbitro Michael Espinoza cobró falta, sin embargo, solo le sacó tarjeta amarilla, con lo cual desde el VAR tuvieron que llamar al colegiado para que revise de nuevo la jugada y esta vez decidió cambiar el color de la tarjeta por roja directa. Esto tras percatarse que la falta fue muy peligrosa y que la misma pudo ‘romper’ al extremo de Sporting Cristal.

