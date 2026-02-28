Tarjeta Roja para Eryc Castillo en Alianza Lima vs UTC | VIDEO: L1MAX
Tarjeta Roja para Eryc Castillo en Alianza Lima vs UTC | VIDEO: L1MAX

tenía la ventaja numérica en Cajamarca frente a tras la expulsión de Luis Arce en el primer tiempo. Sin embargo, para la segunda mitad, el número se igualó luego de Eryc Castillo viese la cartulina roja tras una falta cometida sobre David Dioses. Pese al reclamo de los elementos del cuadro ‘blanquiazul’ el árbitro Micke Palomino no cambió de opinión y dejó con 10 hombres a Alianza Lima en 70 minutos de juego en el Estadio Héroes de San Ramón.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS