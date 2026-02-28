Tarjeta Roja Luis Arce por falta fuerte sobre Marco Huamán en UTC vs Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
se enfrenta a en el renovado EStadio Héroes de San Ramón. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque se vivieron momentos de tensión tras una jugada muy peligrosa se dio en Cajamarca cuando Luis Arce fue a buscar un balón dividido con Marco Huamán, sin embargo, el jugador de UTC llegó tarde a la acción y terminó impactando con sus toperoles en la cabeza del jugador de Alianza Lima que quedó tendido en el terreno de juego por varios minutos.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

