Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Casi le saca la cabeza! Tarjeta roja para Luis Arce en UTC vs. Alianza Lima
¡Casi le saca la cabeza! Tarjeta roja para Luis Arce en UTC vs. Alianza Lima
Una jugada muy peligrosa se dio en Cajamarca cuando Luis Arce fue a buscar un balón dividido con Marco Huamán, sin embargo, el jugador de UTC llegó tarde a la acción y terminó impactando con los toperoles en la cabeza del jugador de Alianza Lima.
Tarjeta Roja Luis Arce por falta fuerte sobre Marco Huamán en UTC vs Alianza Lima | VIDEO: L1MAX
Alianza Lima se enfrenta a UTC en el renovado EStadio Héroes de San Ramón. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque se vivieron momentos de tensión tras una jugada muy peligrosa se dio en Cajamarca cuando Luis Arce fue a buscar un balón dividido con Marco Huamán, sin embargo, el jugador de UTC llegó tarde a la acción y terminó impactando con sus toperoles en la cabeza del jugador de Alianza Lima que quedó tendido en el terreno de juego por varios minutos.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.