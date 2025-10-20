Tarjeta Roja a Pablo Ceeppelini por insultar a un árbitro del Alianza Lima vs Sport Huancayo. (Video: L1 Max)
El encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo tuvo un momento de tensión protagonizado por Pablo Ceppelini. El volante uruguayo, que ya había sido sustituido, no ocultó su molestia por una decisión arbitral y se dirigió con reclamos e insultos al primer asistente de Edwin Ordóñez. La acción fue advertida por el VAR, que alertó al juez principal, quien finalmente le mostró la tarjeta roja al mediocampista ‘blanquiazul’, generando sorpresa en el banco de suplentes y en las tribunas del Estadio Nacional. Esto debido a que las cámaras habían captado la acción, donde dijo una palabra soez que terminó incomodando a toda la terna arbitral.

