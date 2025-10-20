Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Le increpó al árbitro! Tarjeta roja para Pablo Ceppelini en el Alianza Lima vs Sport Huancayo
El mediocampista ‘blanquiazul’ ya había sido sustituido pero no quedó contento con alguna situación que se fue insultando al primer asistente de Edwin Ordóñez, quien fue llamado al VAR que captó dicha imagen por lo que le sacó la tarjeta roja.
Tarjeta Roja a Pablo Ceeppelini por insultar a un árbitro del Alianza Lima vs Sport Huancayo. (Video: L1 Max)
El encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo tuvo un momento de tensión protagonizado por Pablo Ceppelini. El volante uruguayo, que ya había sido sustituido, no ocultó su molestia por una decisión arbitral y se dirigió con reclamos e insultos al primer asistente de Edwin Ordóñez. La acción fue advertida por el VAR, que alertó al juez principal, quien finalmente le mostró la tarjeta roja al mediocampista ‘blanquiazul’, generando sorpresa en el banco de suplentes y en las tribunas del Estadio Nacional.Esto debido a que las cámaras habían captado la acción, donde dijo una palabra soez que terminó incomodando a toda la terna arbitral.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.