Tarjeta roja para Carlos Zambrano en Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)

Cuando culminaba el primer tiempo del vs. , una acción en el área cambió el rumbo del partido. fue expulsado, producto de una polémica falta en el área contra Jarlin Quintero. El árbitro Julio Quiroz determinó penal y segunda tarjeta amarilla para el ‘Kaiser’ que tuvo que retirarse del campo, pero esta acción demoró en concretarse porque el juez recurrió al VAR para revisarla, en medio de los reclamos desde tienda blanquiazul porque argumentaron no había falta y, por ende, se tenía que anular la sanción al defensa. Sin embargo, todo siguió igual y se fue a los camerinos para el cobro del penal en el estadio Alejandro Villanueva.

