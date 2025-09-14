Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Castigo por impulsivo! Tarjeta roja para Miguel Araujo en el 2-3 de Sporting Cristal vs Cusco FC
Tras el tercer gol del cuadro imperial, el equipo ‘rimense’ no logró contener la frustración e inició una gresca en la zona medular del terreno de juego, donde el más perjudicado fue el zaguero que no controló sus impulsos y fue con un cabezazo a su rival.
Tarjeta roja de Miguel Araujo en el 2-3 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
En medio de un vaivén de emociones, el cuadro de Sporting Cristal terminó los instantes finales del partido, cabizbajo por el gol que le propinó Cusco FC cuando parecía que las cosas terminarían en empate. Tanta fue la frustración que en el mediocampo Fernando Pacheco fue protagonista de una fricción fuerte con Silva, lo que provocó una serie de disturbios en el mediocampo. Frente a ello, uno de los que más respondió, aunque de mala manera, fue Miguel Araujo, que volvía como titular a este partido después de una lesión, pero que no tuvo un buen regreso, ni en lo futbolístico ni en lo emocional.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.