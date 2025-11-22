Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Error y expulsión! Tarjeta roja a Williams Riveros en Universitario vs. Los Chankas
¡Error y expulsión! Tarjeta roja a Williams Riveros en Universitario vs. Los Chankas
A minutos de finalizar el primer tiempo, ‘Tarzán’ Riveros tuvo un blooper cuando intentó controlar el balón, error que aprovechó Manzaneda para buscar el tercer tanto; sin embargo, el defensor de la ‘U’ le cometió una falta que le costó la expulsión.
Roja para Williams Riveros en Universitario vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX
Los Chankas sorprenden a Universitario ganando, momentáneamente, por 2-0 a los cremas en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Cuando parecía que la ‘U’ podría tener una reacción rápida, llegó la expulsión de Williams Riveros. A minutos de finalizar el primer tiempo, el defensor de Universitario cometió un blooper cuando intentó controlar el balón, error que aprovechó Manzaneda para buscar el tercer tanto; sin embargo, el defensor paraguayo cometió una falta que le costó la expulsión.Con esto se compromete el equipo de Jorge Fossati de cara al cierre del Torneo, si bien no mueve absolutamente nada en la tabla, esto significaría que perdería un récord de partidos invictos en la Liga 1.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.