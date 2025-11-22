Roja para Williams Riveros en Universitario vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX
Roja para Williams Riveros en Universitario vs Los Chankas | VIDEO: L1MAX

sorprenden a ganando, momentáneamente, por 2-0 a los cremas en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Cuando parecía que la ‘U’ podría tener una reacción rápida, llegó la expulsión de Williams Riveros. A minutos de finalizar el primer tiempo, el defensor de Universitario cometió un blooper cuando intentó controlar el balón, error que aprovechó Manzaneda para buscar el tercer tanto; sin embargo, el defensor paraguayo cometió una falta que le costó la expulsión. Con esto se compromete el equipo de Jorge Fossati de cara al cierre del Torneo, si bien no mueve absolutamente nada en la tabla, esto significaría que perdería un récord de partidos invictos en la .

