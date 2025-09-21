Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con polémica revisión! Tarjeta Roja a Yoshimar Yotún en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II
El juez principal Bruno Pérez, corrigió la decisión inicial que había tomado por una infracción del volante ‘rimense’ tras revisar la jugada en el VAR. Una plancha que fue corregida rápidamente por ‘Yoshi’ terminó siendo cobrada como expulsión para el capitán.
Tarjeta Roja a Yoshimar Yotún en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II. (Video: L1 Max)
Con la dificultad que ya tenían de poder abrir el marcador, ahora se suma otro factor difícil a Sporting Cristal frente a Juan Pablo II, que es el de perder a un jugador en este primer tiempo. Más allá de las condiciones climáticas por el sol abrasador de la ciudad de Chongoyape, el cuadro ‘rimense’ se quedó sin el pilar de su mediocampo, Yoshimar Yotún, que fue mandado a los camerinos por una tarjeta que se le mostró. Si bien, el juez principal Bruno Pérez amonestó una plancha accidental -que el propio ‘Yoshi’ trató de corregir sacando el pie rápidamente- solo con una tarjeta amarilla, pero el VAR lo llamó, y en cámara lenta el juez principal vio otra cosa, por lo que terminó anulando la amarilla para mostrarle la roja.
