Torneo Apertura: mira la programación completa de la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Apertura tiene como equipos protagonistas a Universitario de Deportes y Alianza Lima. Ambos protagonizarán, el sábado, el esperado 'Clásico' del fútbol peruano en el Estadio Nacional.

Luego de disfrutar el encuentro entre los cremas y celestes llega este partido que también promete ser un partidazo. Universitario de Deportes buscará retomar el paso luego de caer por 1-0 ante Sporting Cristal.

Alianza Lima no quiere despegarse de la punta del Torneo Apertura y también buscará los tres puntos, esta vez en calidad de visita. Un partido que promete de principio a fin.

Sábado 11 de agosto



Binacional vs. Sport Rosario

Hora: 1 p.m.

Estadio: 25 de noviembre



UTC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3 p.m.

Estadio: Germán Contreras



Ayacucho vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Eloy Molina



Sport Huancayo vs. Sport Boys

Hora: 5.30 p.m.

Estadio: Huancayo



Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional



Domingo 12 de agosto



Cantolao vs. Real Garcilaso

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



San Martín vs. Deportivo Municipal

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Lunes 13 de agosto



Unión Comercio vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



