Si bien jugó y anotó en el amistoso de Sporting Cristal ante Sport Boys, Catriel Cabellos aseguró que todavía no está definido su futuro y además dejó en claro que su objetivo es ser convocado a la Selección Peruana. “Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación 2024). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos. ¿Mi futuro? Estoy entrenando, dando todo de mí, mi futuro todavía no está definido. También hay opciones fuera del Perú”, afirmó el exAlianza Lima.

Anoche, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) lo nominó al premio de Jugador Revelación de la Liga 1 2024. Pese a que no pudo ganarlo, ya que finalmente el galardón quedó en manos de Matías Lazo de FBC Melgar, el volante de 20 años acudió a la gala de premiación y se mostró bastante contento por el reconocimiento. De hecho, acabó como uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima.

La temporada pasada, sobre todo por sus buenas actuaciones en el Torneo Apertura, los hinchas de Alianza Lima pidieron en redes sociales la convocatoria de Catriel Cabellos a la Selección Peruana. Sin embargo, no fue considerado en el proceso de Jorge Fossati. Pero este año, y con una nueva camiseta, espera sacarse esa espinita. “Es un objetivo que tengo, no me tocó estar, pero uno trabaja para estar ahí”, aseguró.

Además, en La Florida también está la posibilidad de que Catriel Cabellos pueda jugar con su hermano Axel. Cristal también se encuentra interesado en adquirir los servicios del futbolista de 18 años. Farré necesita competencia para Nicolás Pasquini, quien renovó por una temporada, dado que la banda izquierda ha sido uno de los puntos débiles en el 2024. La dirigencia buscar negociar un préstamo que se definirá en los próximos días, aunque hay confianza de que ello dé frutos, dada la buena relación que hay en la actualidad con Racing Club.

Martín Távara, Fernando Pacheco, Catriel Cabellos y Leonardo Díaz marcaron en el último partido de práctica de Sporting Cristal ante Sport Boys.

Los números de Catriel Cabellos en 2024

El 2024 fue un año clave para Catriel Cabellos en términos de rendimiento y continuidad. El mediocampista jugó 37 partidos oficiales con Alianza Lima entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, anotando 6 goles y brindando 4 asistencias, todas en el torneo local. Sus números reflejan su relevancia en el mediocampo, destacándose tanto en labores defensivas como ofensivas.

Aunque Alianza no logró retenerlo, la posible llegada de Cabellos a Cristal asegura que seguirá siendo una figura clave en el fútbol peruano, con una oportunidad para seguir desarrollando su carrera. En el club celeste, podría encontrar el ambiente ideal.

Catriel Cabellos disputó la temporada 2024 con Alianza Lima. (Foto: Agencias)

La ‘Tarde Celeste’ de Sporting Cristal

Con miras de lo que será el inicio de una nueva campaña, Cristal anunció dos amistosos de pretemporada. El domingo 19 de enero, el cuadro celeste enfrentará a la Universidad Católica de Chile en la tradicional Tarde Celeste, evento que incluirá la presentación oficial del plantel desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Recordemos que, en 2025, los celestes buscarán obtener el título de la Liga 1 Te Apuesto, que se le ha hecho esquivo en los últimos cuatro años y también conseguir superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, Cristal se medirá el domingo 26 de enero ante la Universidad Católica de Ecuador en un duelo programado para las 3:30 p.m., también en el marco de su preparación para la temporada 2025. Los rimenses indicaron que las entradas para ambos encuentros están disponibles en Joinnus, ofreciendo a los hinchas la oportunidad de acompañar al equipo en su inicio de temporada.

Sporting Cristal y Puma revelaron la nueva camiseta para disputar la temporada 2025, que se estrenará en la Tarde Celeste.

TE PUEDE INTERESAR