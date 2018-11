El Torneo Clausura entró en su etapa final, y muchos clubes del Torneo Descentralizado se juegan la clasificación a torneos internacionales, como Universitario de Deportes. Y otros, como Alianza Lima , pelearán hasta la última fecha para apoderarse del certamen corto del año.

Este viernes arranca la fecha 15 del Torneo Clausura (con el Sport Rosario vs. Sporting Cristal), pero el domingo se desarrollará la mayoría de duelos. Y cinco de ellos se jugarán a la misma hora. El plato más fuerte será el Binacional vs. Alianza Lima y el Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos.

Mira aquí los partidos que se jugarán en simultáneo:

Partido Hora Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal 3:30 p.m. Binacional vs. Alianza Lima 3:30 p.m. Ayacucho FC vs. Real Garcilaso 3:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos 3:30 p.m. San Martín vs. Melgar 3:30 p.m.

Tabla de posiciones y acumulada: así se jugará la última fecha del Torneo Clausura

Ojo a un detalle. El domingo, la fecha 15 del Torneo Clausura se reinicia con el Cantolao vs. UTC, desde las 11:00 a.m. Y a la 1:15 p.m., Unión Comercio recibirá a Sport Boys.

Es preciso señalar que Universitario de Deportes se jugará la clasificación a la Copa Sudamericana. Los cremas están obligados a sumar para asegurar un cupo al certamen internacional.

Para Universitario de Deportes será importante que Alianza Lima no deje sumar a Binacional. Así, ‘El Poderoso del Sur’ saldría de zona de clasificación a la Copa Sudamericana y le dejaría el camino libre a los cremas (siempre y cuando ganen o empaten ante Comerciantes Unidos)