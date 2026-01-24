TV Perú transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. . El partido será este sábado 24 de enero desde el estadio Monumental y significará la presentación de los dirigidos por Javier Rabanal en la . ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por TV Perú, canal 7 de señal abierta para todo el Perú. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión del duelo? Este choque está pactado para iniciar desde las 8:00 p.m. (hora peruana), dos horas más en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Te lo vas a perder?

Universitario vs. Universidad de Chile por Noche Crema. (Video: Universitario)
