En un nuevo partido amistoso de pretemporada, Alianza Lima vs. Deportivo Morón se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía TyC Sports, TyC Sports Play y Alianza Lima TV (canal de YouTube del conjunto victoriano). Este encuentro, pactado para este martes 21 de enero desde las 7:00 p.m. (con horario en Perú, siendo a las 9:00 p.m. en territorio argentino), se disputará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los dirigidos por Néstor Gorosito continúan afinando detalles dentro de su funcionamiento colectivo y este encuentro será crucial para saber cómo va progresando el equipo tras estos días en Argentina. No te olvides que si no tienes dónde ver el partido, Depor te hará vivir los mejores momentos y el minuto a minuto a través de su página web.

Alianza Lima y Deportivo Morón se enfrentan en un amistoso de pretemporada. (Video: Alianza Lima)