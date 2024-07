Desde Tarapoto, Unión Comercio vs. Atlético Grau jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024, este viernes 26 de julio. El partido, en el que ambas conjuntos llegan de un respectivo empate en su última presentación en la Liga 1, arrancará a la 1:0 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En la programación de la tercera jornada del Torneo Clausura, se destaca este encuentro entre Unión Comercio y Atlético Grau, donde los selváticos enfrentarán una prueba difícil jugando en condición de local. Los ‘albos’ llegan a este compromiso luego de rescatar un empate 1-1 ante Universitario de Deportes en Piura. Un punto valioso teniendo en cuenta que los pupilos de Horacio Melgarejo empezaron abajo en el marcador.

A los 37′, Alex Valera marcó el tanto para los cremas que le daba la ventaja en el ‘Campeones del 36′; no obstante, siete minutos después, Mauro Da Luz convirtió la igualdad. Si bien la ‘U’ sufrió una expulsión sobre el final (Horacio Calcaterra vio la roja), el marcador no se movió más y ambos se repartieron los puntos.

Y aunque un empate ante uno de los candidatos al título puede ser un buen resultado, la situación de Grau no ha sido la mejor en el Clausura, con dos empates seguidos. Lo que obliga al ‘Patrimonio de Piura’ ha dar el golpe de autoridad en Tarapoto ante un alicaído Unión Comercio, que sigue complicado con el tema del descenso (en la tabla acumulada).

En la primera fecha, Atlético Grau empató sin goles contra Alianza Atlético, un partido cargado de fricción y un expulsado por equipo. Tras ello, sumaron de a uno frente a la ‘U’, por ello, no saldrán a especular ante uno de los equipos que lucha por no bajar a la Liga 2. Ante Comercio, volverán a contar con Jeremy Rostaing, quien retornará al once titular tras una fecha de suspensión.

Por el lado del ‘Poderoso de Alto Mayo’, este arranque de campeonato tampoco ha sido alentador. Los dirigidos por Jesús Oropesa tampoco saben de victorias, pero a diferencia de Grau -que lleva dos empates-, ellos tienen una caída en la primera fecha del Clausura y un empate en Trujillo ante Mannucci, resultado importante para sumar de pocos en condición de visita.

Aquel partido, fue una de las peores presentaciones de los ‘carlistas’, con solo un remate al arco, lo que le facilitó la tarea a Unión Comercio para llevarse un punto del Mansiche de Trujillo. Eso sí, de local -tras caer ante Los Chankas en el inicio del Clausura- tiene la obligación de no ceder más puntos ante su gente si es que no quiere seguir complicándose en la zona baja de la tabla.

Unión Comercio: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 21/07/2024 Mannucci 0-0 Unión Comercio Liga 1 12/07/2024 Unión Comercio 1-2 Los Chankas Liga 1 27/05/2024 Unión Comercio 1-1 Cienciano Liga 1 18/07/2024 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio Liga 1 10/05/02024 Unión Comercio 2-2 ADT

Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 21/07/2024 Atlético Grau 1-1 Universitario Liga 1 14/07/2024 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau Liga 1 24/05/2024 César Vallejo 2-1 Atlético Grau Liga 1 17/05/2024 Atlético Grau 4-0 Cusco FC Liga 1 12/05/2024 Deportivo Garcilaso 0-.0 Atlético Grau

Unión Comercio vs. Atlético Grau: últimos tres partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 12/02/2024 Atlético Grau 1-0 Unión Comercio Liga 1 29/10/2023 Atlético Grau 0-1 Unión Comercio Liga 1 10/06/2023 Unión Comercio 2-2 Atlético Grau

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Unión Comercio y Atlético Grau está programado para este viernes 26 de julio desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Unión Comercio vs. Atlético Grau?

El partido entre Unión Comercio y Atlético Gray se jugará en el Estadio Carlos Vidaurre y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

