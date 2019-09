Unión Comercio vs. Cantolao: se miden este sábado por el Torneo Clausura

Unión Comercio vs. Cantolao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la octava jornada de la Liga 1 en el estadio IPD de Moyobamba desde la 1:30 p.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

El duelo entre Unión Comercio y Cantolao será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Liga 1.

El ‘Poderoso del Alto Mayo’ necesita una victoria para alejarse de las posiciones del descenso. Por su lado, el ‘Delfín’ buscará sumar tres puntos este sábado 21 de septiembre para meterse en puestos que brindan un cupo a torneos internacionales.

Unión Comercio perdió una estupenda racha de cuatro compromisos sin perder (tres victorias y un empate). El cuadro comandado por Walter Aristizábal cayó contra Carlos A. Mannucci en Trujillo por 2-1.

A pesar de la caída, el estratega colombiano está tranquilo porque tiene armas para recuperarse. “Hay un aspecto importante en el equipo y es la manera cómo el equipo viene jugando, mientras uno tenga argumentos futbolísticos está más cerca de seguir ganando”, declaró en Radio Ovación.

Eso sí, el DT de Unión Comercio sabe de la obligación por sumar de a tres para continuar en la máxima categoría. “Tenemos que seguir trabajando y esperemos seguir sumando para mantenernos en el 2020".

La Academia Cantolao ha obtenido resultados claves en las dos jornadas anteriores: victoria sobre Vallejo en casa (1-0) y empate contra Sporting Cristal (1-1) en el Alberto Gallardo. Los puntos sumados, han llenado de confianza al cuadro de Jorge Araujo.

“El partido será muy difícil en Moyobamba. Intentaremos sacar un punto o tratar de robar las tres unidades. El equipo que vaya siempre va a salir adelante”, manifestó Sebastián La Torre a Gol Perú.

Unión Comercio vs. Cantolao: horarios del partido

Perú 1:30 p.m.

Ecuador 1:30 p.m.

Colombia 1:30 p.m.

México 1:30 p.m.

Bolivia 2:30 p.m.

Paraguay 2:30 p.m.

Venezuela 2:30 p.m.

Argentina 3:30 p.m.

Chile 3:30 p.m.

Uruguay 3:30 p.m.

Brasil 3:30 p.m.

España 8:30 p.m.



Unión Comercio vs. Cantolao: posibles alineaciones

Unión Comercio : R. Ruíz; C. Dávila, E. Rentería, L. Garro, H. Ángeles; J. Morales, N. Marcos, S. Gularte, M. Velarde, J. Rivera; M. Carranza.



Cantolao: F. Nicosia, F. Jasaui, E: Mogollón, V. Salas, C. Sánchez, C. Cabello, J. Atoche, Y. Celi, C. Lasso, S. Rengifo, S. La Torre.

