HOY | Unión Comercio vs. César Vallejo desde Moyobamba por la Liga 1 | EN VIVO

Unión Comercio, el 'Poderoso del Alto Mayo' llega embalado a la sexta fecha de la Liga 1 Torneo Clausura luego de tres triunfos consecutivos que lo tienen peleando el primer lugar de esta competencia y, al mismo tiempo, le permiten alejarse a pasos agigantados de la zona de descenso.

César Vallejo, en tanto, no levanta cabeza y está perdiendo terreno en su intento por meterse en un torneo internacional. Tras el triunfo ante Alianza Lima en la fecha tres, los trujillanos solo sumaron un punto de seis posibles, por lo que este choque es clave si no quiere salir de la parte alta de la tabla de posiciones.

Un factor importante en el levante de UNión Comercio ha sido el regreso del colombiano Walter Aristizabal que debutó con triunfo ante Sporting Cristal y prolongó la racha en Lima cuando visitó a la Universidad San Martín. Dos golpazos que sus competidores en la lucha por la permanencia lo han sentido y mucho.

Además, hay que resaltar que el 'Poderoso' lleva seis partidos consecutivos anotando al menos un gol, lo que habla de un equipo ofensivo en el que el uruguayo Sebastián Gularte empezó a destacar tras el doblete del pasado fin de semana.

El 'Poeta', en tanto, está sufriendo la falta de efectividad para liquidar los partidos y los errores defensivos. Motivos suficientes para que hayan empatado contra Sport Boys en el Callao y caído por un ajustado 3-2 ante Sporting Cristal en Trujillo.

Unión Comercio vs. César Vallejo | Aquí se jugará el partido este domingo 8 de setiembre

