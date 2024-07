Unión Comercio vs. Los Chankas se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el viernes 12 de julio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Carlos Vidaurre. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Unión Comercio llega a este partido con algunas novedades en el equipo ya que, en el receso previo al inicio del Clausura, incorporó algunos jugadores a su plantilla. Además, el cuadro de la selva necesita salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones, para evitar el descenso.

Para la segunda mitad del año, contarán con Jesús Oropesa como DT. Respecto a los jugadores, llegaron Erinson Ramírez, Sandro Rengifo, Joaquín Aguirre. Cuando todo parecía indicar que Reimond Manco también se incorporaba, una lesión lo apartó del equipo.

Durante el streaming en ‘Doble Punta’, el público le consultó al jugador por qué no está en Tarapoto entrenando con su equipo previo al inicio del Torneo de Clausura, a lo que Reimond respondió: “Me desgarré, luego me volví a recuperar y nuevamente me volví a desgarrar... entonces, ¿para qué darle cuerda a algo que no está bien? El equipo ya avanzó la pretemporada y previo al Campeonato, y yo, al intentar llegar, lo di todo, me apuré, debí ir de menos a más y me pasó factura”. A su vez indicó que tuvo que hablar con las autoridades del ‘Poderoso de Alto Mayo’ que no está en su mejor versión.

Por el lado de Los Chankas, terminaron en la novena posición del Torneo Apertura, con un total de 21 puntos. En primera instancia, buscarán clasificar a un torneo internacional a final de temporada. Sin embargo, no pierden de vista la idea de luchar por el título.

Para la segunda mitad del año, hay novedades en el cuadro de Andahuaylas. Mathias Carpio se incorporó, tras rescindir contrato con San Marcos FC de la Liga 2. A su vez, los jugadores Rudy Palomino, Denilson Gonzáles, Joe Martínez, Pedro Martínez y Dustin Rengifo dejaron el equipo.

Unión Comercio: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADOS Torneo Apertura 2024 27/5/2024 Unión Comercio 1-1 Cienciano Torneo Apertura 2024 18/5/2024 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio Torneo Apertura 2024 10/5/2024 Unión Comercio 2-2 ADT Torneo Apertura 2024 4/5/2024 Comerciantes Unidos 3-1 Unión Comercio Torneo Apertura 2024 27/4/2024 Sport Boys 0-0 Unión Comercio

Los Chankas: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADOS Torneo Apertura 2024 25/5/2024 Universitario 4-0 Los Chankas Torneo Apertura 2024 19/5/2024 Los Chankas 2-0 Alianza Atlético Torneo Apertura 2024 11/5/2024 César Vallejo 1-1 UTC Torneo Apertura 2024 4/5/2024 Los Chankas 2-0 Cusco FC Torneo Apertura 2024 28/4/2024 Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas

Unión Comercio vs. Los Chankas: últimos partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Torneo Apertura 2024 29/1/2024 Los Chankas 2-1 Unión Comercio Segunda división 7/8/2022 Unión Comercio 4-0 Los Chankas Segunda división 8/5/2022 Los Chankas 2-1 Unión Comercio Copa Bicentenario 2024 19/6/2021 Unión Comercio 1-0 Los Chankas

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs. Los Chankas?

El encuentro entre Unión Comercio y Los Chankas está programado para este viernes 12 de julio desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Unión Comercio vs. Los Chankas?

El partido entre Unión Comercio y Los Chankas se jugará en el Estadio Carlos Vidaurre y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Unión Comercio vs. Los Chankas?

