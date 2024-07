El último miércoles, en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Villa Deportiva Nacional (Videna), el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, Agustín Lozano, se reunió con un grupo de representantes de los clubes de la Liga 1 para dialogar sobre diversos temas. Posteriormente, en una entrevista con los medios de comunicación, el mandamás de la FFP reveló de qué hablaron y qué planes buscan aplicar en conjunto a largo plazo. Incluso, confirmó que pronto se reunirá con Jorge Fossati y su grupo de trabajo.

En primera instancia, Agustín Lozano fue consultado sobre los pagos que reciben los clubes por los derechos televisivos y si hubo algún retraso en estos meses, tal como vienen denunciando Melgar desde hace un tiempo, quejándose de que no ven ningún monto proveniente de 1190 Sports desde el año pasado. “Sí, por supuesto que sí pero seguro también habrán cosas que mejorar y para ello hay que pedir información que creen relevante”, sostuvo.

En esa misma línea, Lozano aseguró que en la reunión del miércoles, los representantes de los clubes que asistieron recibieron la información pertinente sobre los pagos. “Los clubes quieren conocer un poco más sobre el modelo de negocio que tienen sobre los derechos de televisión y tienen la potestad de poner reunirse con la empresa para que tengan mayor información. Hoy se ha tocado el tema y van a tener más reuniones para recibir más información”, agregó.

Por otro lado, el directivo explicó que otro de los puntos en agenda en la reunión fue la organización del campeonato y cómo viene desarrollándose a lo largo de esta temporada, y qué cosas deberán mejorar para el próximo año. “Fue una reunión muy positiva, amical entre presidentes para ver cómo viene en adelante el torneo, las condiciones y todo lo que tiene que ver con organización”, agregó.

En cuanto a la renuncia de algunos futbolistas, lo cual ha generado conflicto entre clubes, Agustín Lozano afirmó que de eso se encargará la Cámara de Resolución y Disputas. “Vamos a esperar, tenemos una reunión pendiente con la Agremiación, con la Cámara y seguro ahí se tomarán algunos acuerdos que tendrán que ser plasmados en un documento para que comience a regir a partir de la próxima temporada pero hoy hay un reglamento que cumplir”, acotó.

La Copa América y una reunión con Jorge Fossati

Agustín Lozano también adelantó que este jueves se oficiará una nueva reunión en la Videna, donde estarán presentes Juan Carlos Oblitas, Director General de Fútbol de la FFP, y Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana. El tema central será la participación del equipo en la Copa América 2024. “Mañana (hoy) hay una reunión de Junta Directiva donde se van a presentar el profesor Juan Carlos Oblitas y también el profesor Jorge Fossati y nos van a dar una exposición detallada sobre todo lo que se ha vivido, lo positivo y lo que hay que mejorar”, mencionó.

Finalmente, el presidente de la FPF evitó referirse a los comentarios que se han generado a raíz de la exposición que tuvieron André Carrillo y Christian Cueva, quienes fueron vistos en una discoteca solo días después de que se consumara la eliminación de la ‘Blanquirroja’ del certamen continental. Consideró que, sea cual sea la decisión a futuro sobre estos futbolistas, la tendrá que tomar Jorge Fossati y su comando técnico.

“Nunca me meto en la vida privada, siempre tengo mucho respeto por el hincha y soy respetuoso de las opiniones pero no soy partidario de opinar de algo en lo que no tengo participación. La única persona que tendrá la responsabilidad de decir quién es convocado y quién no, es el comando técnico y el comando técnico sabrá qué condiciones y cualidades tendrá en cuenta para convocar a un jugador”, aseveró.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024 en fase de grupos, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y debería jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





