Unión Comercio vs. Pirata FC juegan hoy por la tercera fecha del Torneo Apertura 

Unión Comercio vs. Pirata FC | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | FACEBOOK LIVE | VÍA GOL PERÚ | VER GRATIS | se enfrentan hoy por la tercera fecha del Torneo Apertura - Liga 1. El partido se disputará a las 3.30 p.m. en el estadio IPD de Nueva Cajamarca. Todos los detalles del partido los tendrás en DEPOR.COM.

Antes de que arranque el torneo, Pirata FC como un candidato al descenso. Con dos fechas jugadas, muchos ya cambiaron de idea. Pese a sus limitaciones y tener un plantel sin grandes figuras, el equipo de Pablo Zegarra dejó una buena impresión ante Garcilaso y la ‘U’.

Tabla de posiciones de la Liga 1 EN VIVO: resultados mientras se juega la fecha 3 del Torneo Apertura | EN DIRECTO



Pirata FC venció a los cusqueños y contra los cremas cayó, pero no jugó mal. Y hoy ante Unión Comercio, en Moyobamba, espera conquistar su primer botín de visita.

“Iremos por los tres puntos, aunque un empate no estaría mal. Pero nuestro objetivo es ganarlo todo”, dijo Junior Aguirre.

El ‘Poderoso’, por su parte, llega motivado, pues en la segunda fecha le ganó 1-0 a Sport Boys en el Callao. De local todavía no celebra (empató ante la ‘U’) y hoy no quiere fallar. “Tendremos nuestro recaudo para contrarrestar el buen juego de Pirata”, avisó Marcelo Vivas, su técnico.

Unión Comercio vs. Pirata FC: alineaciones probables



Unión Comercio: A. Zamudio; E. Rentería, C. Dávila , F. Manenti, H. Angeles ; J. Morales, D. Dioses, W. Mimbela, V. Cedrón; J. Rivera, S. Gularte.

DT: Marcelo Vivas



Pirata FC: L. Llontop; F. Ramírez, A. Bravo, J. Valoyes, A. Quevedo; C. Canales , E. Perleche, R. Arrasco, J. Aguirre; L. Acuy, L. Tejada.

DT: Pablo Zegarra

Claudio Vivas en conferencia de prensa. (Video: Deporte al Máximo TV/YouTube)

