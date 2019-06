Unión Comercio vs. Real Garcilaso: chocan este domingo en Moyobamba por la Liga 1

Unión Comercio vs. Real Garcilaso EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Unión Comercio vs. Real Garcilaso este domingo 02 de junio, por la jornada 16 del Apertura de la Liga 1, en el estadio IPD de Moyobamba, desde las 11:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este choque será transmitido por la señal de Gol Perú vía Movistar TV. En Chile, Venezuela y Estados Unidos por Perú Mágico. Streaming internacional por GolTV Play, Bet365 y Fanatiz USA.

Las escuadras de Unión Comercio y Real Garcilaso abren la jornada dominguera de la Liga 1 en la ciudad de Moyobamba. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

El ‘Poderoso de Alto Mayo’ urge sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones, donde ocupa la casilla décimo quinta con 14 unidades.

Unión Comercio, ahora dirigido por el colombiano Diego Alonso Barragán, quien reemplazo al argentino Marcelo Vivas, viene de caer en campo del Sport Huancayo por 3-1.

En tanto, Real Garcilaso sufrió una dolorosa derrota la jornada anterior ante el UTC de Cajamarca (3-2), en el estadio Héroes de San Ramón.

Por este resultado, la escuadra cusqueña que dirige Juan Máximo Reynoso descendió a la séptima casilla con 22 puntos.

Unión Comercio vs. Real Garcilaso - horarios en el mundo

11:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:15 horas en Venezuela, Bolivia

13:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Unión Comercio vs. Real Garcilaso: posibles alineaciones

Unión Comercio: A. Zamudio, J. Rabanal, E. Rentería, J. Vargas, H. Ángeles, R. Manenti, J. Succar, W. Mimbela, L. Ciccolini y R. Herrera



Real Garcilaso: D. Ferreyra, P. Míguez, A. Cossio, A. Robles, A. Ramúa, G. Dulanto, P. Goyoneche, M. Quina, J. Velasquez, D. Carando y A. Lecaros