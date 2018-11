Unión Comercio vs. Sport Boys juegan EN VIVO este domingo en el estadio IPD de Moyobamba por la fecha 15, la última, del Torneo Clausura desde las 1:15 de la tarde y que será transmitido por Gol Perú. Este choque será especial porque Reimond Manco se despide del club moyobambino.

Unión Comercio vs. Sport Boys no juegan por nada más que el honor. Salvados del descenso y lejísimos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, Poderoso vs. Rosado buscan cerrar una temporada que ha sido muy difícil para ellos por su lucha por aferrarse a Primera.

Pero el toque de emotividad lo pondrá Reimond Manco que este domingo jugará su último partido con camiseta de Unión Comercio, club al que llegó en 2017 y con el que disputó 68 partidos y marcó 7 goles.

"Agradecer a Unión Comercio por este tiempo. Fue más de un año y medio vistiendo estos lindos colores, siempre luchando y defendiéndolos a muerte (...) me hubiese gustado lograr más cosas, pero lo importante es que el equipo se queda en Primera", escribió el volante en su cuenta de Instagram donde anunció su despedida.

En tanto que Sport Boys también podría despedir a algunos de sus jugadores como es el caso de Luis Tejada, quien estaría por volver a su país para culminar su carrera como futbolista.

Unión Comercio vs. Sport Boys: probables alineaciones:



Unión Comercio: Ronald Ruiz, Cristian Dávila, Edy Rentería, David Dioses, Jesús Rabanal,Alberto Uribe, Juan Morales, Reimond Manco, Willyan Mimbela, Matías Succar, José Rivera.



Sport Boys: Daniel Ferreyra; Emiliano Ciucci, Maelo Reátegui, Nelinho Quina, Manuel Tejada, Ernest Nungaray, Alejandro Ramos, Jesús Herrera, Johnnier Montaño, Piero Ratto y Luis Tejada.