La incertidumbre para la Liga 1 y el deporte en general continúa. Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros, aseguró que por ahora no se contempla el regreso de las actividades (a propósito de que el Gobierno ratificó sus medidas hasta el 28 de este mes, en medio de la pandemia del Covid-19). Frente a este escenario, el gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, Luis Gálvez, se pronunció.

Tomando en cuenta que el cuadro trujillano debuta en la fase 1 de la Copa Libertadores el próximo 24, se medirá ante Caracas FC, esto es lo que le dijo Gálvez a Depor: “Creo que el deporte debería ser primordial y el año pasado ya se demostró que se podían hacer bien las cosas. Además los que salimos un poco a la calle vemos cosas peores que están permitidas y el deporte no. Por eso me parece mal lo que ha declarado la presidenta del Consejo de Ministros, quien no quiere dar luz verde al deporte”.

El directivo de la César Vallejo, a su vez, indicó que “entrenar entre nosotros y no tener partidos de práctica, nos perjudica enormemente en lo deportivo, es un tema complicado poder representar de buena manera al Perú a nivel internacional. A pesar de todo esto vamos a ir a la Libertadores a competir. Felizmente este es un equipo que tácticamente se conoce y por ese lado estamos tranquilos. Vamos a competir, eso si ténganlo por seguro, Caracas no la va a tener fácil”.

Frente a todo ello, Luis Gálvez no dudó en manifestar: “A la gente del Gobierno le diría que recapacite. Que vea y analice bien la situación del deporte en el Perú, no solo del fútbol. Hay muchos deportistas que no pueden entrenar y creo que en 2020 se demostró que con organización las cosas salen bien. Me gustaría que el IPD abogue un poco más por su gente”.

Pese al escenario que vivimos, el gerente deportivo del cuadro trujillano sostuvo que “a pesar de todo yo soy positivo, yo sé que esto se va a arreglar, que las autoridades van a recapacitar para tomar mejores decisiones para el fútbol, que es una industria igual a la de comidas o comunicaciones”.

La logística y la localía

La Universidad César Vallejo no solo tiene una responsabilidad en la Liga 1, sino también con la Copa Libertadores. Pese a responsabilidad, tienen dos inconvenientes: el no tener un panorama claro para definir la logística y el lugar donde competirán: “Que Vallejo sea una institución sólida no quiere decir que tenga demasiada plata como para viajar allá o acá. Obviamente que salir del país nos golpea, porque tendremos que ajustarnos en otras cosa que teníamos contempladas. Hasta jugar en Lima nos perjudicaba económicamente, porque teníamos que alquilar el estadio”.

Luis Gálvez añadió que “no saber dónde se va a jugar nos afecta no solo en el tema deportivo, también en el tema logístico, porque ni siquiera sabemos si vamos a jugar en Lima, Asunción o Quito. Eso también le genera una ansiedad a los jugadores”.

