Con nueve goles en el Torneo Apertura y con un buen paso por la selección peruana, el futbolista de 26 años habría despertado el interés del ‘Canalla’. Para conocer un poco más sobre esta coyuntura, Depor conversó con dos periodistas que cubren el día a día de esta institución, para conocer qué tan factible es que se termine dando esta transferencia.

Aquiles Cadirola de Radio del Plata Rosario explicó que el conjunto argentino no cuenta ahora mismo con mucha solvencia económica propia, pero que si con un grupo inversor importante que propició el fichaje de Carlos Tévez como director técnico.

“El interés es reciente. Rosario Central busca dos delanteros. Está cerrando a Jonathan Candia de Huracán. Le están comprando parte el pase, no Central, sino el grupo inversor. Hoy en día el club no tiene dinero, pero con la llegada de Tévez llegó un grupo de empresarios encabezado por Christian Bragarnik. No sé si también están dispuesto a poner plata por Valera o buscarán un préstamo”, afirmó.

Por su parte, Vanesa Doretti explicó que la ‘Academia Rosarina’ cuenta con un déficit en cuanto a atacantes. En las últimas semanas han tenido las bajas de tres jugadores muy importantes, razón por la cual están buscando con mucha urgencia a un jugador en dicha posición. ‘

“Ahora en el club hay dos delanteros y son juveniles. Se retiró el máximo ídolo Marco Ruben y se dieron por concluido el vínculo con Milton Caraglio. Además, se sumó la baja de Lucas Gamba, quien comunicó que no va a continuar a pesar de que habían llegado a un acuerdo de palabra”, sostuvo la periodista de Lt3 Rosario.

De esta forma, Valera tiene grandes opciones de llegar al cuadro argentino, aunque también dependerá de Universitario, con quien tiene contrato hasta diciembre del 2023. Se sabe que la idea de los cremas no es ceder a su principal atacante, pero de llegar una buena oferta, hay predisposición para analizar el caso.

Cabe precisar que no es la primera vez que Rosario Central se interesa en el último tiempo por un futbolista de la Liga 1. Recordemos que Raziel García, antes de marcharse al Deporte Tolima, estuvo muy cerca de llegar al ‘Gigante de Arroyito; y el caso más reciente de Christofer Gonzáles, actual jugador de Sporting Cristal.

