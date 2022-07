Alex Valera realizó una publicación en sus redes sociales, afirmando que responderá a las declaraciones que realizó Manuel Barreto respecto a su posible salida de Universitario de Deportes. El delantero peruano no apareció en la lista de jugadores para disputar el partido ante Carlos Stein.

“Acabando el partido, hago mi descargo sobre las declaraciones del gerente deportivo del club”, sostuvo el atacante de la Selección Peruana.

Una importante oferta por Valera del Al Fateh de Christian Cueva y que supera el millón de dólares, ocasionó la incertidumbre en tienda crema.

Por una parte, como era de esperar, el delantero ve la chance de emigrar por primera vez y empezar a construir su carrera en el exterior, y por el otro, Compagnucci en coordinación con Jean Ferrari –administrador temporal del club– habría hecho hincapié que no tiene reemplazo y, sin él, decaen las chances de pelear por el Clausura.

Acabando el partido, hago mi descargo sobre las declaraciones del gerente deportivo del club ! — Alex Valera (@Alexvalera_09) July 24, 2022

¿Qué declaró Manuel Barreto?

Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’, conversó con GOLPERU y dio detalles del supuesto fichaje del goleador crema. La ‘Muñeca’ aseguró que el club no acepta la partida del futbolista debido a que lo necesita para enfrentar el Torneo Clausura. “Deportivamente, no aceptamos la transferencia de Valera en este momento”, dijo el exfutbolista. “Si se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá a tres meses, no hay ningún problema”, agregó al respecto.

“Si tuviésemos la oportunidad, si hubiese sido hace un mes, de reemplazarlo, no hay ningún problema; pero no podemos reemplazar a Alex en este momento”, explicó Barreto, dando detalles de la decisión de la directiva.





