Luego de proclamarse campeón de la Liga 1 Betsson 2023, Universitario de Deportes comenzó a trabajar en las renovaciones de los jugadores que fueron clave en el campeonato ganado. Uno de ellos, por supuesto, fue Andy Polo, quien jugó 32 partidos, anotó un gol y dio once asistencias. Luego de unas semanas de negociaciones, el acuerdo entre el extremo y el club es total: se firmará un vínculo contractual por dos temporadas y tendrá una cláusula de salida al exterior, según pudo conocer Depor.

Teniendo claro la importancia del jugador en el esquema de Jorge Fossati, la institución merengue no dudó un segundo en renovarle su contrato. El club valoró el buen año de Polo y lo determinante que fue en la obtención de la Liga 1, un título que no se ganaba desde el año 2013 en Ate. Eso sí, el futbolista todavía no ha firmado, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

El exfutbolista de Portland Timbers fue de menos a más a lo largo de la última campaña y la llegada del entrenador uruguayo potenció sus virtudes ofensivas y corrigió las falencias que lo hacían frágil en defensa. Si sumamos los duelos de Liga 1 y de la Copa Sudamericana, ‘Polito’ sumó 41 duelos, además de una anotación y catorce asistencias. Sin duda, fue una de las figuras.

Cabe recordar que Andy Polo volvió al cuadro ‘crema’ en marzo de 2022 y desde entonces se ha adueñado de un lugar en el once titular, alternando como extremo derecho y carrilero. En la ‘U’ están conformes con su rendimiento desde su regreso al fútbol peruano. Además, mantiene un buen nivel y suele ser convocado a la Selección Peruana. Los hinchas ‘merengues’ esperan que siga por ese camino en 2024.





La agenda de Universitario de cara al centenario

Luego de proclamarse campeón de la Liga 1 Betsson 2023, Universitario de Deportes se enfocará en mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada, que es especial porque será su centenario. Los principales objetivos del club crema: pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y, por supuesto, conseguir el bicampeonato a fin de año.

Para la siguiente campaña, se confirmó que José Carvallo, Emanuel Herrera y Luis Urruti no seguirán en el plantel estudiantil. Por otro lado, el chileno Rodrigo Ureña y el paraguayo Williams Riveros renovaron contrato por tres años en Universitario. Andy Polo firmará su extensión en las próximas horas. Se vienen semanas de movidas en el club de Ate. Ojo, a un detalle: se oficializó el fichaje de Christopher Olivares.





