Universitario de Deportes celebró con gran entusiasmo sus 100 años de historia. Sin embargo, el club dejó esto a un lado y puso su enfoque en la fecha 6 del Torneo Clausura. No obstante, uno de los temas que sigue resonando es el ‘caso de Raúl Ruidíaz’, ya que aún no se sabe si el delantero peruano se incorporará al club para esta segunda parte de la temporada. Aunque ambas partes muestran interés, a 23 días de que cierre el libro de pases, aún no hay nada concreto. Antonio García Pye se refirió a esta posibilidad, indicando que la ‘U’ no puede avanzar hasta que la ‘Pulga’ aclare su situación con su actual equipo.

La falta de un ‘9′, tras la salida de Diego Dorrego, hace que el club busque con urgencia a un delantero que asuma la responsabilidad del gol junto a Alex Valera, Edison Flores, José Rivera y Christopher Olivares. El nombre más esperado para esta posición es el de Raúl Ruidíaz; sin embargo, su actual contrato con Seattle Sounders es uno de los impedimentos para que el delantero pueda regresar al fútbol peruano.





Sobre este tema, el gerente deportivo de Universitario de Deportes comentó sobre la situación con ambas partes, recordando que el libro de pases cierra el 31 de agosto. “Tendrían que preguntárselo a Raúl. Él la propuesta ya la tiene. Hay un tema primero con su club. Hay que respetar instancias. La ‘U’ no puede meterse ahí hasta que él no tenga las cosas claras”, comentó García Pye para RPP.

La ‘Pulga’ sigue vinculado con el equipo norteamericano hasta finales de este año. Aunque los Cremas hicieron esfuerzos para asegurar su llegada en esta temporada, el aspecto económico sigue siendo un gran impedimento. El gerente deportivo no confirmó si el delantero peruano está contemplado para el futuro, pero aseguró que el club estaría dispuesto a recibirlo. “No puedo afirmar eso porque hay un tema contractual con Seattle. La casa de Raúl es la ‘U’”, añadió.

Uno de los nombres que recibió más ovaciones en la ‘Noche Eterna’ fue el de Raúl. Tras ser mencionado por Jean Ferrari, todo el estadio Monumental enloqueció y pidió a gritos su regreso. Anteriormente, el administrador de los merengues se refirió sobre este tema y cuál es su panorama actualmente. “Nosotros hemos sido claros, hubo una conversación por parte de Manuel Barreto con Raúl y el tema es muy complicado. Primero tiene contrato con su club. Es lo primero, a partir de ahí se complica aún más todo, por un tema evidentemente económico. Es muy complicado”, dijo.

Hasta la fecha, el equipo de Fabián Bustos solo sumó los refuerzo de Gustavo Dulanto y Diego Costa. La ‘Pulga’ tiene claro que volverá a vestir la camiseta de Universitario para retirarse de la mejor manera, aunque aún no sabe cuándo será. En su paso con los cremas, el delantero ganó dos títulos con la ‘U’, siendo una pieza clave en la obtención del campeonato número 25 con Juan Máximo Reynoso, y también alcanzó la gloria en Huancayo en 2013, al vencer a Real Garcilaso.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo, por la fecha 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional 2024 y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. Por ahora, los merengues registran 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





