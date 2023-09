“Quispe se sacó la venda, ya no es joven. Está asumiendo la responsabilidad de estar en el club más grande del país. Los adornitos hay que dejarlos afuera. Hay que pensar lo que le costó llegar a Universitario, que no se maree y asuma su responsabilidad. A los veintidós años, el ‘Cabezón’ Reynoso ya me había dado la cinta de capitán en la ‘U’”, fue el mensaje del exjugador al número ‘36′ de Universitario de Deportes.

Las críticas a su excompañero Edison Flores por parte de un sector de los hinchas también fue tema de discusión. “No le pongan toda la mochila a ‘Orejas’, él vino para sacar campeón a la ‘U’, pero también hay jugadores de selección en el equipo. ‘Orejas’ es el más representativo junto a Polo y Carvallo. Ellos tienen la capacidad de sacar adelante al equipo. Hay jerarquía y ADN, el que viene de afuera tiene que hacer el triple del esfuerzo. Ante Cristal no había margen de error, se complicó, pero todavía hay partidos por jugar”, agregó.

Consultado sobre el buen momento futbolístico del chileno Rodrigo Ureña, dijo: “Se está ganando a la hinchada, es un buen jugador, pero tiene que aparece más en los momentos claves. Juega en una posición donde el jugador de Universitario siempre se ha caracterizado”.

En defensa de una ‘Pulga’

En otro momento, el exjugador se refirió a las críticas de los hinchas a su extécnico campeón en Universitario y actual entrenador del ‘equipo de todos’, Juan Máximo Reynoso: “Igual lo criticaban a Gareca en las primeras fechas. Tienen que entender que esto es un proceso, hay que darle la confianza a Juan, desde el periodismo, hinchas, todos. Es un buen entrenador. No hay que precipitarse ante esta situación”.

Acto seguido, arropó a la ‘Pulga’ Ruidíaz, quien es culpado por descuidar la marcación de Marquinhos en el gol de Brasil. “Se le fue la marca a Abram, la gente no profundiza al detalle. Es error compartido. Hay muchos detalles en una sola acción. Hay que apoyar, guste o no, todos suman. Mañana más tarde terminará siendo el héroe de las Eliminatorias”.

Actualmente, el exjugador Antonio Gonzales está en constante capacitación sobre fundamentos técnicos que involucran al fútbol y está siempre dispuesto a ayudar a Universitario de Deportes.

