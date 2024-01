Eso sí, los transfer de los futbolistas están por llegar a tienda crema en las próximas horas para que no tengan inconvenientes para jugar. Por lo pronto, el entrenador debe bosquejar en la nueva práctica el once a emplear ante el equipo de Franco Navarro. Lo más probable es que las novedades sean, por el momento, el arquero uruguayo Sebastián Britos y el atacante argentino Diego Dorregaray en lugar de Diego Romero y Alex Valera respectivamente.

Fabián Bustos todavía no bosqueja un once fijo para su debut en el banquillo de Universitario de este domingo ante Carlos A. Mannucci en Trujillo, pero sí hace énfasis en los trabajos reducidos en defensa y ataque, donde destacan no solo ‘Cancha’ Gonzales y Jairo Concha, sino también el último refuerzo del campeón en el año del centenario: el ecuatoriano Segundo Portocarrero.

Su velocidad, potencia y efectividad en ataque brilla con luz propia. Bustos, quien lo conoce de Barcelona de Ecuador, lo utilizará como extremo por izquierda, lugar que, por ahora, le pertenece a Nelson Cabanillas. Eso sí, los jugadores Christofer Gonzales y Segundo Portocarrero están aptos para debutar con el campeón en la Liga 1 2024. Solo esperan la llegada de sus respectivos transfer para no tener inconvenientes. “En las próximas horas deben llegar su documentación desde Arabia”, dijo el agente ‘Pepe’ Chacón a Depor por ‘Canchita’. El único jugador suspendido para enfrentar a Carlos A. Mannucci es el atacante Alex Valera, quien tiene un castigo de cuatro fechas por insultar al árbitro Edwin Ordóñez.

Si bien continúa puliendo el sistema madre heredado por Jorge Fossati (3-5-2) empleado en los tres amistosos (César Vallejo, Atlético Nacional y Coquimbo Unido), el técnico Fabián Bustos todavía no moverá sus fichas en relación a las tácticas que emplea (4-4-2 /4-2-3-1). Eso sí, su primer once, como lo adelantó Depor, se perfila, por ahora, con solo dos novedades sobre el último equipo campeón: Sebastián Britos y Diego Dorregaray.

Concha y el sueño del papá

El superhéroe favorito de Jairo Concha es de carne y hueso: su papá Willy, quien la noche del último sábado cumplió el sueño que correteó desde los inicios de su engreído. Por fin pudo verlo vestido de crema y jugar en el Monumental a estadio lleno. “Es un sueño cumplido”, dijo emocionado a Depor tras su presentación en la Noche Crema.

La reacción del nuevo refuerzo del campeón no se hizo esperar. “Mi papá es el más contento. Soñaba con verme jugar con Universitario en el Monumental”, confesó Jairo a Prensa ‘U’.

Agradecimiento eterno a los hinchas, pues enterraron su pasado blanquiazul por su presente en el club del que es hincha. “Me aplaudieron. Yo me tengo que ganar a la hinchada en el campo”, reconoció.

Está con ganas de marcar su debut con la crema. “Ya quiero que empiece el campeonato este domingo ante Mannucci. Sería lindo anotar un gol”, señaló. Concha lucha por un lugar en el once con ‘Calca’.

