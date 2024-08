‘Bombazo’ de ‘bombazos’ en el mercado de fichajes del fútbol peruano. Luego de quedar fuera de los planes de Fabián Bustos para el Torneo Clausura Liga 1 2024, Christofer Gonzales rescindió contrato con Universitario de Deportes, donde le quedaba vínculo por tres años y medio, y ahora su futuro más cercano se pinta de color celeste. Sí, Depor pudo conocer, en calidad de exclusiva, que el popular ‘Canchita’ alista su regreso a Sporting Cristal. Las conversaciones entre las partes van viento en popa y las próximas horas serían cruciales para llegar a un entendimiento total y así el volante se mude al Rímac para el segundo semestre del campeonato.

Al conocer que no iba a tener oportunidades con el DT en el banquillo (no fue convocado en ninguno de los cuatro partidos del presente campeonato en transcusco), Christofer decidió negociar su salida de Universitario y llegó a un acuerdo económico para resolver los tres años y medio de contrato que le quedaba en Ate, para así tener su carta pase en mano y negociar su futuro próximo.

Ya como agente libre, ‘Canchita’ se despidió este viernes de sus compañeros en Campomar. El también internacional con la Selección Peruana dijo adiós luego de haber compartido un semestre en el vestuario crema y ahora se alista para definir su futuro en la Liga 1, donde Sporting Cristal asoma con fuerza, de quien se espera que haya una oficialización en las próximas horas en redes sociales.

En esa línea, este Diario pudo conocer que el entorno empresarial del jugador (Pepe Chacón) definirá su futuro futbolístico. Si bien había propuestas de César Vallejo y Cienciano, y hasta la posibilidad de regresar al extranjero, Gonzales se decantaría por volver a Cristal, donde jugó hasta la temporada 2022 y terminó siendo bien querido por toda la hinchada del Rímac.

Mientras ‘Canchita’ arreglaba su salida de Universitario de Deportes, Sporting Cristal, César Vallejo y Cienciano empezaron a sonar como posibles destinos. Desde Trujillo, la oferta que llegó al entorno empresarial del volante era muy seductora en lo económico. Sin embargo, en estos momentos, la cabeza de Gonzales está puesta en lo deportivo.

En esa línea, el también exjugador de Sport Rosario y Melgar se ha decidido por volver a La Florida. ‘Canchita’ es consciente de que recuperar su mejor nivel en Cristal volverá a abrirle las puertas de la Selección, donde no fue tomado en cuenta por Jorge Fossati.

Además del tema futbolístico, la decisión de ‘Canchita’ pasa por lo sentimental. Cristal es un equipo grande que ha calado hondo en la carrera del volante nacional, tal como declaró hace tiempo. “Al final encontré mi lugar, el sitio perfecto para mí, que también me supieron valorar y eso es lo más importante. Donde me saben valorar, ahí es. Y en Cristal fue así”, dijo a TV Perú.





Universitario comunicó en sus redes sociales la salida del jugador, que llegó a inicios de año como uno de los flamantes fichajes para el centenario. “Gracias, Christofer”, publicó el ganador del Apertura 2024 en un movimiento que muchos veían venir.

Definitivamente, no fue la mejor temporada para el ex Colo Colo. Si bien jugó un total de 15 partidos, solo fue titular en seis de ellos. Además, tanto en Liga 1 y Copa Libertadores no tuvo la oportunidad de anotar. Su paso en el campo de juego tomó poca relevancia en cada partido que disputó y en el arranque del Torneo Clausura -contra Mannucci, Atlético Grau, Alianza Lima y Melgar- no estuvo en lista de convocados.





