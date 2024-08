Por el contexto, el rival y la altura de Andahuaylas, el 3-3 que Sporting Cristal consiguió frente a Los Chankas no sabe a un mal resultado y podría tener un valor importante a largo plazo en la lucha por el Torneo Clausura 2024. En tal sentido, Guillermo Farré llegó a la capital con un rostro optimista y con la mente puesta en Mannucci, su rival de este fin de semana. Asimismo, tocó el tema de los fichajes y no se corrió de la pregunta directa respecto a la chance de sumar a Christofer Gonzales, precisamente ahora que el volante está buscando la manera de desvincularse de Universitario de Deportes.

En primera instancia, el estratega argentino se refirió al acercamiento que tiene Sporting Cristal con Luis Iberico y qué tan cierta es la posibilidad de que sea uno de los refuerzo para afrontar lo que resta de la temporada. “Está la posibilidad, pero hasta que no haya nada confirmado y no esté el jugador, es cuestión de mantenernos tranquilos porque no sabemos qué puede llegar a suceder”, sostuvo, considerando que se pudo conocer hace unos días que ya hay un acuerdo de palabra entre el jugador del Riga FC y la institución celeste.

Por otro lado, Farré también tuvo algunas palabras hacia Yoshimar Yotún, quien en el Torneo Apertura sufrió una grave lesión ligamentaria y se perderá el resto de la campaña. “‘Yoshi’ está en recuperación, sabemos que su lesión ha sido compleja, quizás una distinta a una lesión de rodilla de otro jugador. A otro le puede llevar cierto tiempo, a ‘Yoshi’ quizás otros meses más de lo habitual, pero él está con buena energía como siempre, apoyando al grupo desde el lado que le toca. Ya está caminando de buena manera y eso le va a permitir una mejor recuperación”, apuntó.

Respecto a Carlos A. Mannucci, su rival de este domingo, el exentrenador de Belgrano de Córdoba no considera que son favoritos e irán paso a paso. Precisamente el ‘Tricolor’ dio el golpe de la fecha al vencer por 3-2 a ADT en Trujillo y llegarán al Rímac con la moral al tope. “Mannucci ganó un partido importante para ellos, porque les va a levantar el estado de ánimo y seguramente lo estaban necesitando. Va a ser un partido muy duro, contra nosotros el resto de equipos juega a una intensidad y exigencia muy alta, así que esta vez no va a ser la excepción”, acotó.

Más allá del acuerdo verbal con Luis Iberico, Guillermo Farré espera que, tras la partida de Joao Grimaldo al Partizán de Belgrado, Sporting Cristal pueda reforzarse con futbolistas ofensivos. Sin ‘Grima’, los bajopontinos han perdido mucho desequilibrio por las bandas. “Estamos analizando la situación para ver si podemos reemplazar a Joao (Grimaldo), un jugador de mucha jerarquía. El pedido de nuestra parte es que vengan jugadores de buena jerarquía”, añadió.

Finalmente, el estratega de 43 años habló sobre un nombre que desde hace unos días viene sonando en el Rímac: Christofer Gonzales. Debido a que ‘Canchita’ no está en los planes de Universitario, quiere encontrar la manera de desvincularse en buenos términos, por lo que pegar la vuelta a La Florida surgió como una alternativa. “Son jugadores que han pasado por el club, que le han dado cosas muy importantes al club. Y todos los que ya saben lo que es la exigencia de estar en Sporting Cristal, son bienvenidos”, aseveró.

Christofer Gonzales jugó en Sporting Cristal entre el 2019 y 2022. (Foto: Sporting Cristal)

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de empatar por 3-3 con Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a Carlos A. Mannucci por la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de agosto desde las 11:10 a.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Posteriormente, tras el cruce con los trujillanos, los ‘cerveceros’ viajarán a Sullana para rivalizar con Atlético Grau por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el domingo 11 de agosto desde la 1:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Campeones del 36 y también será transmitido por L1 MAX. Ya que ‘SC’ está en la pelea por el título nacional y es uno de los favoritos para llevarse el Clausura, no puede darse el lujo de tropezar en estos duelos. Veremos si consiguen mejorar de aquí hasta la recta final del campeonato.





