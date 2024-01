Fabián Bustos apenas volvió junto al plantel crema de la gira por Estados Unidos, dio unas pistas del próximo refuerzo de Universitario procedente del exterior. “Teníamos un análisis previo de querer un enganche, pero ‘Canchita’ nos puede dar eso. El extranjero que venga, no lo veo como titular. No creo que venga un jugador para la mitad de la cancha porque tengo muchas alternativas”, aclaró el técnico argentino al ser consultado sobre el puesto del extranjero a contratar”, apuntó.

Hay un ‘tapadito’

¿Gonzalo Ríos? El volante argentino con pasado reciente en Audax italiano del fútbol chileno es una opción, pero no la prioridad pese al gusto de Jean Ferrari. Depor conoció que se trata de un jugador colombiano que está tratando de desvincularse de su actual club. “Hay otro lugar que no voy a decir, donde faltan algunas cositas, y que se puede mejorar”, adelantó el DT.

Este sábado cuando los cremas hagan su presentación en la Noche Crema ante Coquimbo de Chile en el estadio Monumental, el técnico argentino Fabián Bustos sacará sus conclusiones sobre el refuerzo a contratar. Por lo pronto, se conoció que hará debutar a Jairo Concha, también se concretará el reestreno de ‘Canchita’ Gonzales, y la posibilidad de ver jugar a Alex Valera junto a Diego Dorregaray por primera vez en su recinto y ante su hinchada como locales.

Ferrari lo quiere, pero...

El enganche argentino Gonzalo Ríos está en negociaciones con la ‘U’, lo reconoció el administrador temporal Jean Ferrari, pero no está definido. Al escuchar al técnico Fabián Bustos, el ex jugador de Audax Italiano de Chile sería la segunda opción para los cremas. “Sí, es una de las opciones, pero todavía no está definido”, apuntó. Eso sí, el directivo informó que “usarán el sexto cupo de extranjero” en Universitario, y será en la parte ofensiva.

